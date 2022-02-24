Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах magictr | 24.02.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Сельская община в Макаровском районе закрыли единственный полигон для утилизации мусора Комментариев нет | Мар 4, 2019 Государственные исполнители уступают частным Комментариев нет | Июл 25, 2016 Недавно в Лондоне правительство провело исследование, которое выявило, что более 200 000 домов в городе стоят пустыми в течение шести месяцев и дольше. Вместе с тем растет Комментариев нет | Июл 16, 2017 В Киевсовете приняла присягу новая депутат Комментариев нет | Фев 3, 2022 Об авторе magictr