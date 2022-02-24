Полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах

magictr | 24.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Полиция просит граждан сообщать о подозрениях на улицах /></p> <p>Правохранители призывают граждан сохранять спокойствие <P>В частности особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде. Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.</p> <p>В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок.</p> <p>Вместе с тем правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.</p> <p>Также просим всех гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.</p> <p> Напомним, ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.</p> <p>Также Глава Нацполиции отдал приказ о выдаче оружия ветеранам органов внутренних дел, изъявивших желание защищать Украину от вооруженной агрессии РФ.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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