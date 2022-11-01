Полиция назвала точное количество преступлений, совершенных оккупантами в Украине magictr | 02.11.2022 | Новости | Комментариев нет Также обнародованы самые распространенные зверства рашистов. Похожие записи «Білоцерківтепломережі» предоставили безвозвратную финансовую поддержку в размере 8 млн грн Комментариев нет | Дек 1, 2017 В Контактном центре обсудят вопросы Днепровского района Комментариев нет | Ноя 9, 2021 В библиотеке расположены читальные, выставочные и конференц-залы, а также кафе и книжный магазин университета. Комментариев нет | Авг 11, 2017 Под Киевом пропала 16-летняя девушка Комментариев нет | Апр 13, 2019 Об авторе magictr