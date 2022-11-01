Полиция назвала точное количество преступлений, совершенных оккупантами в Украине

magictr | 02.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Также обнародованы самые распространенные зверства рашистов.

Полиция назвала точное количество преступлений, которые оккупанты совершили</p> <p> <img class=

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