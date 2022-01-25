Полицейские задержали преследователя Златы Огневич, который угрожал ее убить
Подозреваемому грозит до двух лет ограничение свободы. Фото: Facebook/Вадим Лебедь
Сотрудники Печерского управления полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, задержали 40-летнего Вадима Лебедя, который более трех лет преследовал певицу Злату Огневич и ее семью.
Уроженцу города Христиновка Черкаской , проживающий сейчас в Киеве, сообщили о подозрении по статье «Угроза убийством». Ему грозит арест сроком до шести месяцев или до двух лет ограничения свободы. Муж более трех лет угрожал убийством Злате Огневич, преследовал и отправлял соответствующие сообщения в соцсети.
Недавно неадекватный мужчина догнал певицу на собственном автомобиле, когда она ехала в такси. Видео этой встречи Злата Огневич опубликовала в Instagram и передала вместе с соответствующим заявлением полиции. jakij-pogrozhuvav-yiyinbspvbiti-87ffb30.jpg» alt=»Полицейские задержали преследователя Златы Огневич, который угрожал ее убить» />
Муж более трех лет угрожал убийством Златы Огневич
На кадрах можно увидеть, как мужчина выкрикивает угрозы на адрес певицы, обильно перемежая свою речь ненормативной лексикой. «Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю или твоего отца Я тебе серьезно говорю. Ты чудеса, ерундой занимаешься», — говорит неадекватный мужчина.
По словам певицы, Вадим Лебедь давно преследует ее и семью. Сестра Огневич Юлия Бордюг рассказала, что два года назад этот неадекват прикинулся таксистом и возил ее по подольской промзоне, требуя встречи с Златой и родителями. Обращение в полицию, ничего не дали. Мол, нет телесных повреждений — нет дела.
много ненормативной лексики
Впрочем, сегодня Злата Огневич поблагодарила полицейских Печерского района за оперативное реагирование на ситуацию.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры подозреваемом.
Александр ГАЛУХ< /strong>, «Вечерний Киев»