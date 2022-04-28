Полицейские Киева разыскали и вернули владельцам 10 авто magictr | 28.04.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В Ирпене железнодорожный переезд закроют на ремонт Комментариев нет | Ноя 16, 2018 Под Киевом Daewoo Lanos насмерть сбил пешехода который двигался по обочине Комментариев нет | Ноя 6, 2017 В Уфе огранили движение на участке улицы Орджоникидзе Комментариев нет | Сен 21, 2021 Киево-Святошинский райсовет провела «молниеносное» заседание (ВИДЕО) Комментариев нет | Сен 26, 2017 Об авторе magictr