Полицейские Киева разыскали и вернули владельцам 10 авто

magictr | 28.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Полицейские Киева разыскали и вернули владелец /></p> <p>Владельцы машин благодарят полицейских. Фото: Нацполиция </p> <p>В течение месяца столичные правоохранители разыскали 10 автомобилей и вернули их владельцам. </p> <p>Все факты незаконного завладения машинами должным образом задокументированы и расследуются полицейскими.</p> <p>В Святошинское управление полиции с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины поступило значительное количество заявлений о угоне автомобилей. По всем фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «незаконное завладение транспортными средствами» Уголовного кодекса. </p> <p>«Работники уголовного розыска, отрабатывая вызовы, просмотрели десятки видео из камер наблюдения, в том числе и тех, которые принадлежат к системе «Безопасный город», а также опросили граждан, которые могли стать свидетелями преступления. Граждане выражают правоохранителям слова благодарности и желают мирного неба», — рассказали в пресс-службе полиции Киева. </p> <p>Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину на мародерстве разоблачили 1200 человек. В целом следователи ведут более 5,5 тысяч уголовных производств за совершение имущественных преступлений во время военного положения. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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