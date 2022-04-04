Полезные сервисы «Киев Цифровой»: воздушная тревога, движение транспорта и карты
Киев цифровой информирует горожан. Фото: Киев Цифровое
Городское приложение продолжает работать в режиме информирования киевлян.
Как Киев адаптировал технологии, чтобы сохранить человеческие жизни, можно почитать в статье журнала TIME за 4 апреля. В материале говорится о том, как в течение пяти последних недель удалось адаптировать и перепрофилировать технологии для города, оказавшегося во время войны.
Да, в приложении есть специальное звуковое уведомление о воздушной тревоге и отбое. Также можно получать важные сообщения об оперативной ситуации в Киеве, в частности, движении транспорта. ярень, парикмахерских и других предприятий
— 800 продуктовых магазинов
— 370 аптек
— 160 точок продажи хлеба
— 300 бюветов/автоматов с водой
— 200
— 490 СТО
— 100 АЗС
— 15 травмпунктов
Также в приложении можно оформить заявку на подключение укрытий к Wi-Fi. Кстати, уже подключено более 800 укрытий в столице.
Дорогие киевляне, сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальной информации и загружайте Киев Цифровой.
Подробнее о полезных сервисах и приложениях для киевлян читайте в нашем материале.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»