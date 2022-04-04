Полезные сервисы «Киев Цифровой»: воздушная тревога, движение транспорта и карты

magictr | 04.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Полезны сервисы «Киев Цифровой»: воздушная тревога, движение транспорта и карты

Киев цифровой информирует горожан. Фото: Киев Цифровое

Городское приложение продолжает работать в режиме информирования киевлян.

Как Киев адаптировал технологии, чтобы сохранить человеческие жизни, можно почитать в статье журнала TIME за 4 апреля. В материале говорится о том, как в течение пяти последних недель удалось адаптировать и перепрофилировать технологии для города, оказавшегося во время войны.

Полезные сервисы «Киев Цифровой»: воздушная тревога, движение транспорта и карты

Да, в приложении есть специальное звуковое уведомление о воздушной тревоге и отбое. Также можно получать важные сообщения об оперативной ситуации в Киеве, в частности, движении транспорта. ярень, парикмахерских и других предприятий
— 800 продуктовых магазинов
— 370 аптек
— 160 точок продажи хлеба
— 300 бюветов/автоматов с водой
— 200 
— 490 СТО
— 100 АЗС
— 15 травмпунктов

Также в приложении можно оформить заявку на подключение укрытий к Wi-Fi. Кстати, уже подключено более 800 укрытий в столице.

Дорогие киевляне, сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальной информации и загружайте Киев Цифровой.

Подробнее о полезных сервисах и приложениях для киевлян читайте в нашем материале.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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