Полевая кухня вместо ВНО: одиннадцатиклассница из Киева кормит защитников во время войны
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Волонтер Анна Кушниренко. Фото: архив Анны Кушниренко
Анна Кушниренко с утра до вечера стоит на раздаче пищи в одном из районов столицы.
В этом году 17-летняя Анна Кушниренко должна была заканчивать 11 класс и мечтала поступить на журнал Шевченко. Однако война внесла свои коррективы.
24 февраля мать Анны отправила дочь из Киева в тетку в село Глебовка, что в Вышгородском районе. Сама же осталась в столице, где начала волонтерить на полевой кухне. Однако и в деревне оказалось опасно.
«Русские войска ходили всюду. Они избирательно заходили в дома, простреливали телефоны, если видели, что кто-то сообщал о них. Помню, как однажды мой дядя вышел из двора, к которому подошли два бурята. Направили автомата и цинично спросили, страшно ли ему»,— рассказывает «Вечернему Киеву» Анна.
После такого страшно было не только дяди девушки, но и всей семье, которая за всеми животными поступками орков наблюдала с этажа.
«Нас было 15 человек — все мои родные. Мы вместе временно жили в небольшом доме моей тети. Никто не знал, чего ожидать от этих извергов, однако точно знали одно — нужно как можно раньше выехать из деревни», — говорит девушка.
На второй день войны Аня праздновала день рождения. Понятно, что о празднике в тот день не говорилось, впрочем, родным хотелось сделать Ане приятно. Они нашли в холодильнике авокадо и воткнули в него свечи. Праздничный авокадо преподнесли девочке, чтобы она обязательно загадала желание. -goduye-zahisnikiv-pid-chas-vijni-bf163fa.jpg» alt=»Полевая кухня вместо ВНО: одиннадцатиклассница из Киева кормит защитников во время войны» />
Праздничный авокадо. Фото: архив Анны Кушниренко
На 16 дней войны рашисты частично покинули территорию Глебовки. Не воспользоваться этим семья Анны не могла. Всех пятнадцати несколькими машинами подвезли к разрушенному мосту, где в дальнейшем люди должны были самостоятельно переходить на другую сторону.
«Позади нас ехало немало людей. Все они, так же как и мы мечтали покинуть оккупированное село. Впрочем, их авто частично расстреляли: кто-то выжил, кто-то — нет…», — вспоминает 17-летняя Анна.
Тогда девушка много думала о том, как им повезло. И много думала, почему тех невинных людей убили.
По приезду в Киев одиннадцатиклассницы нужно было найти себя на этой войне.
«Мне помогла моя мама, которая на второй день войны пошла волонтерить на полевую кухню. Теперь мы вместе кормим киевлян, и ни одного не пропускаем без тарелок с первым и вторым. С тех пор как я волонтер, мне легче переживать всю боль. Я кормлю людей, а значит, по крайней мере, спасаю их от голода. И жить с этими мыслями гораздо легче!» – рассказывает Аня.
На полевой кухне школьница стоит на раздаче пищи. Фото: архив Анны Кушниренко -42844c2.jpg» alt=»Полевая кухня вместо ВНО: одиннадцатиклассница из Киева кормит защитников во время войны» />
Девушка наливает горячие напитки киевлянам. Фото: архив Анны Кушниренко
Где-то в глубине души школьницу не оставляют мысли: о нашей общей победе, о мечтательном красивом платье и незабываемом выпускном вечере— в родном Киеве.
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Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»