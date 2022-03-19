Полевая кухня и «книга отзывов»: 7 тысяч порций готовят в одном из районов столицы
«Доброе утро! Мы из Киева!»,— приветствие, которое стало за последние дни привычным для волонтеров полевой кухни в одном из районов столицы.
Ежедневно почти 300 людей в три смены работают для того, чтобы приготовить и развезти почти 7 порций военным, терробороне, пациентам в больницах и киевлянам, оказавшимся в затруднении.
«Готовим разные блюда: супы, борщи, солянку, каши разные, салаты (овощные, винегрет, оливье), фантазируем, как можем, добавляем в салаты, гранат, апельсин, авокадо, куриное филе, грибы, баклажаны, кабачки», — рассказывает волонтер и сотрудница «Вечернего Киева» Наталья.
Блюда готовят, исходя из того, какие продукты в каком количестве есть. Однажды даже была тыквенная каша. Работают несколько поваров, поэтому даже борщ каждый раз разный, но всегда очень вкусный.
Теплых слов слышат столько, что завели даже своеобразную «книгу отзывов». Люди хотят не просто поблагодарить, а написать это! Поэтому в обычном блокноте появляются трогательные слова. gotujut-vnbspodnomu-znbsprajoniv-stolici-a073cd1.jpg» alt=»Полевая кухня и «книга отзывов»: 7 тысяч порций готовят в одном из районов столицы»> . Фото предоставлено «Вечернему Киеву»
«Книга отзывов» полевой кухни. Фото предоставлено «Вечернему Киеву»
Книга отзывов полевой кухни. Фото предоставлено «Вечернему Киеву» 2cd2a05.jpg» alt=»Полевая кухня и «книга отзывов»: 7 тысяч порций готовят в одном из районов столицы» />
«Наша полевая кухня — это также фронт, мы хотим, чтобы наши сыновья и дочери и наши любимые воевали с уверенностью, что за ними народная стена поддержки и любви. Мы с вами, с каждым, кто защищает наш любимый Киев», — написала писательница Наталья Дзюбенко-Мейс. И под этой корреспонденцией еще несколько подписей.
Есть еще такие: «Самый вкусный чай на Левом берегу!» или «Все лучше, чем в ресторане. Большое спасибо». Краткие сообщения — от терробороны и медиков.
Волонтеров больше всего впечатляет, когда военные благодарят, и спрашивают, что они за это должны. «Это до слез. Не им, а они нам!», — рассказывает Наталья.
Искренние детские пожелания. Фото предоставлено «Вечернему Киеву» fbcbea5.jpg» alt=»Полевая кухня и «книга отзывов»: 7 тысяч порций готовят в одном из районов столицы» />
Дети пишут свои пожелания. Фото предоставлено «Вечернему Киеву»
Искренние детские пожелания. Фото предоставлено «Вечернему Киеву»
В то же время на полевой кухне собирают в специальную папку (правда, пожалуй, скоро нужно будет завести коробку) детские рисунки, поступающие в гуманитарной помощи из-за границы и от оставшихся у детей выплескивают на бумагу из-за цвета свои эмоции.
Дети желают Победы! «Прогоните русских от нашей земли! Пусть знают, куда они пришли! Слава нации! Смерть врагам! — Саша, 11 лет. А еще есть бумажный самолетик, под крыльями которого трогательным почерком ученика младших классов старательно выведено: «Русский военный корабль иди на*уй».
Когда закончится война, то эти материалы однозначно станут экспонатами нового музея единства ради Победы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»