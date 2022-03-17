Пол тысячи киевлян из малозащищенных категорий вывезли в Австрию и Германию автобусами

magictr | 17.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Сегодня отправился второй автобусный спецрейс. Фото со страницы Марины Хонды

Сегодня отправился второй автобусный спецрейс, эвакуировавший почти 300 человек. Первым выехало в Европу 180 человек. Это дети и лица с инвалидностью, одинокие пожилые люди, многодетные семьи, женщины и дети.

В общей сложности почти 500 человек из малозащищенных категорий отправились в европейские страны в рамках Австрийско-Немецкой эвакуационной >

Сегодня отправился второй автобусный спецрейс. Фото со страницы Марины Хонды

Самая миссия организована австрийскими и немецкими общественными деятелями: Жанин Вольферсдорм, Адрианом Рауко и Бертрамом Кроссом.

Эвакуция осуществляется в Германию и Австрию. Фото со страницы Марины Хонды

Эвакуция осуществляется в Германию и Австрию. Фото со страницы Марины Хонды

«Эвакуция осуществляется в Германию и Австрию, но по желанию беженцы смогут выйти из автобуса после пересечения украинской границы, чтобы ехать самостоятельно и зарегистрироваться в любой европейской стране,— рассказала Хонда. — Во время пребывания в странах Евросоюза, правительства государств обещают предоставлять и содействовать гражданам Украины в обеспечении прав на проживание, работу, медицинскую помощь и образование».

Пол тысячи киевлян с малозащищенных категорий&nb Марина Хонда поблагодарила всех, кто присоединился к этой миссии. Фото со страницы Марины Хонды <p>Она поблагодарила всех, кто присоединился к этой миссии. В частности, Association of Incoming Tour Operators of Ukraine, что в это сложное время также помогает тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.</p> <p>Напомним, с начала войны в страны Европы эвакуировали более 6 тысяч киевлян из малозащищенных категорий. Специальные эвакуационные рейсы организовали городские власти совместно с «Укрзализныцей» и Центром взаимопомощи «Спасем Украину».</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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