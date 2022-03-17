Пол тысячи киевлян из малозащищенных категорий вывезли в Австрию и Германию автобусами
Сегодня отправился второй автобусный спецрейс. Фото со страницы Марины Хонды
Сегодня отправился второй автобусный спецрейс, эвакуировавший почти 300 человек. Первым выехало в Европу 180 человек. Это дети и лица с инвалидностью, одинокие пожилые люди, многодетные семьи, женщины и дети.
В общей сложности почти 500 человек из малозащищенных категорий отправились в европейские страны в рамках Австрийско-Немецкой эвакуационной >
Сегодня отправился второй автобусный спецрейс. Фото со страницы Марины Хонды
Самая миссия организована австрийскими и немецкими общественными деятелями: Жанин Вольферсдорм, Адрианом Рауко и Бертрамом Кроссом.
Эвакуция осуществляется в Германию и Австрию. Фото со страницы Марины Хонды
Эвакуция осуществляется в Германию и Австрию. Фото со страницы Марины Хонды
«Эвакуция осуществляется в Германию и Австрию, но по желанию беженцы смогут выйти из автобуса после пересечения украинской границы, чтобы ехать самостоятельно и зарегистрироваться в любой европейской стране,— рассказала Хонда. — Во время пребывания в странах Евросоюза, правительства государств обещают предоставлять и содействовать гражданам Украины в обеспечении прав на проживание, работу, медицинскую помощь и образование».