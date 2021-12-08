Покупка подержанного авто: как киевлянам не подвергнуться мошенническим схемам
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Как киевлянам не подвергнуться мошенникам. Фото: сеть Интернет
Покупка автомобиля из салона — вещь, которая по кошельку не каждому киевлянину. На вторичном рынке — огромный выбор автомобилей, на любой вкус, но в то же время и много рисков встретить мошеннические схемы, а следовательно — реальная возможность остаться без денег и без желаемого приобретения.
Как не стать жертвой аферистов? Журналисты «Вечернего Киева» узнали о наиболее распространенных схемах мошенников у автоэксперта и основателя автокомпании Сергея Долгоборского. -avto-jaknbspkijanam-nenbspnarazitisja-nanbspshahrajski-shemi-2b336c4.webp» alt=»Покупка подержанного авто: как киевлянам не подвергнуться мошеннические схемы» />
text-align:justify;»>СКРУЧЕННЫЙ ПРОБЕГ — ТИПОВАЯ РАСПЫТАНИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОДАВЦОВ
По словам Сергея Долгоборского, связь между пробегом и стоимостью машины прямая . Поэтому, чтобы продать подороже подержанный автомобиль, перекупщики нередко «колдуют» над пробегом. Например, на приборной панели указан пробег 144000 км, тогда как настоящий пробег — 400000 км. Для того чтобы вам не «замылили» глаза, первое на что нужно обратить внимание — состояние салона авто.
«Если в машине переклеили весь салон, заменили руль, сняли чехлы и накладки, а машина по году выпуска старая, то будьте почти уверены в том, что пробег в машины был велик и это попытались визуально скрыть. И хотя пробег меняют на всех авто, к машинам, работающим на дизеле или на газе следует быть особенно придирчивым. Ведь такие авто обычно используют в коммерческих целях».
Специалист отмечает, что лучше взять «честную» машину, где вы видите незначительные недостатки, в частности те же потертости в салоне, чем машину визуально идеальную. Ведь за этой оберткой может скрываться опасное содержимое. И хотя, перед тем, как покупать авто, провести диагностику на СТО не помешает никому, точный пробег вам никто не скажет. Однако, мастер ходовой может проверить например сайлентблоки балки, и обратить внимание, например, на то, что на этой машине, условно говоря, они могут проехать только 200000 км. И если их недавно заменили, а на машине показано менее 100000 км пробега, то это уже может намекать на «скрученный спидометр» авто.
Недобросовестные продавцы пытаются скрыть не только пробег, но и участие автомобиля в ДТП. Если авария была незначительной, это еще полбеды. Куда хуже, когда из купы старья сделали «лялю». Покупая такую машину, водитель не только будет постоянно вкладываться в ремонт, что обременительно с финансовой точки зрения, а еще и будет рисковать собственной жизнью.
Недобросовестные продавцы пытаются скрыть участие автомобиля в ДТП
Повреждения авто можно условно разделить на три главные категории: внешние элементы, силовые и конструктивные.
«Во время незначительного ДТП получают повреждения — внешние элементы. Это может быть царапина на капоте, маленькая вмятина, разбитая фара или зеркало и т. д. С таким дефектами машину брать некритически. Если говорить о силовых элементах, то это хуже. Например: лонжероны являются одной из самых важных частей кузова»,— комментирует автоэксперт.
Кроме того, специалист отмечает, что после деформации их практически невозможно восстановить, ведь автопроизводитель на начальном этапе четко рассчитал его параметры и степень противодействия нагрузкам. «Стоит помнить, что восстановление поврежденного лонжерона влияет на жесткость кузова, на руль, который не будет вас слушаться во время поворотов, на изменение ширины зазоров кузова, асимметрию дверей и капота, работу подвески, дисбаланс развала-схождения колёс. многое др. Словом, хорошего мало, поэтому советую вообще даже не рассматривать такие варианты».
На машину после конструктивной гибели (сумма ремонта превышает ее стоимость) может положить глаз допустим неопытный юноша, полный амбиций и мечт.
«Покупать такую машину не советую ни за какие средства даже маленькие. На любом СТО даже после непродолжительной диагностики мастер расскажет вам, примерно, в каком страшном ДТП была эта машина. Такие машины настоящий хлам на авторынках. В них деформированный кузов, могут не сработать подушки безопасности и многие другие. И вообще даже психологически неприятно управлять автомобилем, в котором погибли люди»,— отмечает Сергей.
Вы купили машину б/у, а через некоторое время решили ее продать. Первый возможный покупатель осматривает авто, и говорит: «Задние арки переварены. Сбрасываете мне 2000$ и я ее беру». Вы понимаете, что задние арки чаще всего гниют, ржавеют, но отказываете. Приходит второй покупатель, говорит примерно то же самое: «машина переварена, арки заменяли, за такие деньги даже осматривать не буду», третий смотрит, говорит «видно, что арки не заводские, машина переварена, беру, если сбросите 1500$». Вы опять отказывает, но уже задумывается, возможно и действительно арки не заводские. Осматривает четвертый клиент, и говорит: сбрасывайте 1000$, в машины не заводские арки. Ее уже психологически настроены сбросить, ведь четыре подряд вероятных покупателя сказали об этих будто бы не заводских арках. Вам кажется, что это похоже на правду, а потому вы соглашаетесь и таки сбрасываете цену. После чего, так называемые перекупы, делят эти средства между собой, и перепродают авто в два раза дороже.
БЫСТРАЯ ПРОДАЖА АВТО
Специалист, обращает внимание на случаи, когда продавец, словно, очень сильно спешит с продажей авто. Он придумывает, что-то типа нужны деньги на лечение кого-то там, или еще что-то. «Советую в таком случае отнестись к этому с настороженностью, и даже если вам очень понравилось авто, и цена на него нормальная, не спешите бросать задаток на карту продавцу. Приезжайте, посмотрите, все проверьте. Ведь чаще всего такие люди, получив средства, просто исчезают, удаляя свое объявление и выбрасывая сим-карту. К слову, в этот момент подписку мошеннику могли свергнутым еще с 20 людей желающих купить это авто».
«Отдаем деньги после оформления документов >
«В моей практике еще был случай, когда афера была по стороне покупателя. Это была „Toyota LandCruiser 200“. В какой-то момент покупатель говорит: «Я заплачу деньги, когда вы на меня оформите техпаспорт». Продавец, не подозревая ничего плохого согласился, сделал на него техпаспорт, который внезапно отказался платить деньги, мол передумал»,— говорит автоэксперт.
За словам Долгоборского, получается так, что с юридической точки зрения, машина уже принадлежит мошеннику, и очень сложно доказать в суде, что он за нее не платил деньги. «Кроме того, свидетелей соглашения не было. Поэтому будьте осторожны, проконсультируйтесь заранее обо всех возможных рисках у адвокатов, проводите все соглашения при свидетелях, все должно быть юридически задокументировано».
ПРОДАЖА ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДАРУ
Следует производить сделку через сервисный центр МВД или через нотариуса
Все происходит очень просто: покупатель платит деньги продавцу, а тот в свою очередь, выдает нотариально оформленное поручение и свое свидетельство о регистрации на авто. Важно помнить, что поручение не дает вам право собственности на автомобиль. Владелец автомобиля таким образом дал вам возможность некоторое время распоряжаться машиной от его имени. Куда хуже в этой ситуации то, что он имеет право в любой момент отменить его. Поэтому с юридической точки зрения это не является договором купли-продажи. Возвращаясь к тому, что в случае купли продажи вы не является правообладателем, существует риск, что в случае смерти собственника, право собственности на авто перейдет к его наследникам. Если авто является общенажитым имуществом во время брака владельца, то в случае развода может перейти допустим его жене.
«Также вы не застрахованы от того, что авто может быть крадено или в залоге в банке, на него может быть оформлен кредит, наложен арест и т.д. Поэтому, следует проводить соглашение через сервисный центр МВД или через нотариуса»,— заключает Сергей Долгоборский.
Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»