Пожарные снова тушили пожар в Гидропарке: есть пострадавший

magictr | 11.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Огнеборцы снова тушили пожар в&nbsp

На месте происшествия работали 10 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Уже во второй раз в новом году спасатели выезжают на тушение пожара в столичном Гидропарке.

На этот раз загорелось металлическое хозяйственное сооружение площадью 12 квадратных метров возле Вены. Там находился мужчина, вероятно, охранник. Его госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук.

Сообщение о пожаре поступило чрезвычайным сегодня, 10 января, о 13:35. Меньше чем за полчаса спасатели справились с огнем. Причина возгорания устанавливается.

На прошлой неделе пожарные потушили пожар на территории яхт-клуба в Гидропарке.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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