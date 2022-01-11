Пожарные снова тушили пожар в Гидропарке: есть пострадавший
11.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
На месте происшествия работали 10 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Уже во второй раз в новом году спасатели выезжают на тушение пожара в столичном Гидропарке.
На этот раз загорелось металлическое хозяйственное сооружение площадью 12 квадратных метров возле Вены. Там находился мужчина, вероятно, охранник. Его госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук.
Сообщение о пожаре поступило чрезвычайным сегодня, 10 января, о 13:35. Меньше чем за полчаса спасатели справились с огнем. Причина возгорания устанавливается.
На прошлой неделе пожарные потушили пожар на территории яхт-клуба в Гидропарке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»