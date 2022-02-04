Пожарные Деснянского района получили новые машины: фото

magictr | 04.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Огнеборцы Деснянского района получили новые машины: фото

Благодаря техническим характеристикам спецтранспорт облегчит работу спасателям. Фото: Деснянская РГА Благодаря техническим характеристикам спецтранспорт облегчит работу спасателям.

В Государственной пожарно-спасательной части Деснянского районного управления ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве состоялось официальное мероприятие по передаче пожарно-спасательной техники Украины.

Огнеборцы Деснянского района получили новые машины: фото

Официальная церемония передачи спецтранспорта. Фото: Деснянская РГА

Отныне в боевом расчете спасателей появилось 2 новых автомобиля, которые значительно облегчат работу пожарных благодаря своим техническим характеристикам. В 19-ДПРЧ вводится в боевой расчет специальная автоцистерна, способная организовать бесперебойную подачу воды при тушении пожаров в безводных районах столицы, а 43-ДПРЧ дополнительно вводится еще один боевой расчет на базе нового современного пожарного спасательного автомобиля. >Огнеборцы Деснянского района получили новые машины: фото

Благодаря техническим характеристикам спецтранспорт облегчит работу спасателям. Фото: Деснянская РГА Деснянского района получили новые машины: фото» />

Благодаря техническим характеристикам спецтранспорт облегчит работу спасателям. Фото: Деснянская РГА Деснянского района получили новые машины: фото» />

Благодаря техническим характеристикам спецтранспорт облегчит работу спасателям. Фото: Деснянская РГА

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш и председатель Деснянской райгосадминистрации Дмитрий Ратников. Они обсудили вопросы по строительству в Деснянском районе нового современного 9-ти этажного пожарного депо на 6 выездов, основные пути решения проблемных вопросов и создания необходимых условий для развития данного проекта.

В сентябре 2021 года -спасатели. Их важному и самоотверженному труду в столице посвящены два мурала — на здании Шевченковского районного управления ГСЧС Украины и во внутреннем дворе 25-й Государственной пожарно-спасательной части.

Мария КАТАЕВА Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr