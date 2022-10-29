Пожар, поврежденные дома, гостиницы, магазины. Оккупанты снова обстреляли украинские города и села
Удары врага подверглись районам более 35 населенных пунктов.
Событие: В ночь на субботу, 29 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
Детали и комментарии:По его словам, россияне обстреляли три общины — Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. В Никополе ранение получил 39-летний мужчина. Он находится в больнице, его состояние средней тяжести. Резниченко добавил, что в городе повреждены восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети. «Российские снаряды повлекли за собой пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламени уже укротили», — написал он.
«20 выстрелов нанесены из РСЗО «Град» по городу Марганец, – уточнил в Telegram начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. – Повреждена линия электропередач. Также из «Градов» – 10 выстрелов – была обстреляна территория Червоно. 1 и повреждены 4 дачных дома, а также линия электропередач. В результате Красногригорьевская община частично без электроснабжения, продолжаются восстановительные работы». Вилкул добавил, что жители Ингульца могли слышать звуки взрывов, которые были результатом работы пиротехников, которые на территории Зеленодольской общины и возле Апостолово взрывали БК и мины, которые оставили после себя оккупанты. Начальник военной администрации Кривого Рога попросил всех на деоккупированных территориях быть особенно внимательными и передвигаться асфальтированными путями.
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В Донецкой области от вражеских обстрелов продолжают гибнуть люди. Как сообщил председатель ОВА Павел Кириленко, российские оккупанты убили троих гражданских лиц, еще восемь ранены. «Россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курдюмовке и 1 в Северном», — написал он в телеграмм-канале.
Три пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Харьковской области: 2 в поселке Двухлетняя Купянского района, 1 — в городе Волчанске Чугуевского района. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС. В Волчанске снаряды попали рядом с жилым домом. Взрывами разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки. В Двухлетней под обстрел попал пункт постоянного пребывания бригад экстренной медицинской помощи: повреждены два автомобиля.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершила более 70 обстрелов с реактивных систем залпового огня Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов. Среди них — Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давидов Брид и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарце Николаевской области.