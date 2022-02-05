Появился Указ о призыве в Армию Украины
Призывники. Фото АрмияInform
Президент подписал указ о призыве на срочную военную службу в 2022 году.
Отмена призыва и переход на полный переход на контрактную армию состоится в 2024 году. В настоящее время комплектование армии срочниками продолжается. Согласно Указу призывные комиссии начнут работать 1 апреля, весенняя кампания продлится три месяца, до июня включительно. Осенний призыв в 2022 году будет проводиться с 1 октября и в течение следующих трех месяцев.
Право на отсрочку от призыва имеют студенты дневной формы обучения, которые получают образование:
в вузах;
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в интернатуре, аспирантуре или докторантуре;
в заведениях среднего или высшего духовного образования;
в заведениях общего среднего образования ІІІ степени;
в заведениях профессионального (профессионально-технического) образования;
в учреждениях профессионального высшего образования.
Еще одной большой группой лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, являются те, кто проходит военную подготовку за программой подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования.
Также отсрочкой могут быть некоторые семейные обстоятельства, потребность в продолжении профессиональной деятельности, состояние здоровья.
В Украине проходят занятия по боевой технике. Их проводят в связи с возможным полномасштабным вторжением РФ на территорию нашего государства.