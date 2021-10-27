Появились подробности исчезновения 14-летнего мальчика в Башкирии
Стали известны подробности исчезновения 14-летнего мальчика в Ишимбае. Аскар Халимов пропал без вести вчера, 25 октября. Его мама рассказала изданию ГорОбзор.ру о том, что между ними произошла ссора из-за оценок.
Мы поругались из-за оценок. В итоге он ушел вечером в 21:20 и до сих пор не вернулся. Я обращалась ко всем его друзьям, но его нигде нет. В школу сегодня он так и не пришел.
мама Аскара Халимова
Мама Аскара подчеркнула, что такое поведение не свойственно ее сыну – раньше он никогда не убегал из дома. Женщина не находит себе места и не знает, в каком районе искать мальчика.
Приметы: карие глаза, крупное телосложение, рост около 170 см, темные волосы. Подросток был одет в куртку зеленого цвета, черное трико и бело-черные кроссовки.
Имеющуюся информацию можно сообщить по телефону 8 (987) 106 06 01.