Погуляли: вандалы снова повредили «стеклянный» мост в Киеве
Неизвестные сокрушили стекло ограждения на пешеходно-велосипедном мосту Фото: Муниципальная охрана
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Неизвестные истуканы разбили ночью стекло ограждения на многострадальном пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов. Также вандалы завалили туристско-информационный стенд, стоявший неподалеку от смотровой площадки над Днепром. Повреждение объектов обнаружил наряд Муниципальной охраны утром 2 января. mist-unbspkiyevi-8485ad4.jpg» alt=»Погуляли: вандалы снова повредили «стекольный» мост в Киеве» />
Вандалы завалили информационный стенд возле Национальной филармонии
Городские службы пока возобновляют поврежденную моста и устанавливают на место туристско-информационный стенд.
К сожалению, случаи вандализма на пешеходно-велосипедном мосту происходят регулярно. То смотровой бинокль открутят, то стекло на прочность испытают.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»