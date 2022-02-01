Погода на зимних курортах: снежная сказка продолжается
Еще время насладиться снегом. Фото из архива «Вечернего Киева»
На этой неделе в Карпатах сложатся практически идеальные условия для активного зимнего отдыха. Днем ожидаются слабые морозы, яркое солнце не будет слепить глаза, а скорость ветра не будет превышать 5–6 м/с. Однако кататься можно только в разрешенных зонах, поскольку в высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность. strong>
Небо на этой неделе затянуто облаками — только 3 и 5 февраля возможны небольшие прояснения. Каждый день будет падать снег, преимущественно мелкий. Высота снежного покрова достигла 65 см и продолжает увеличиваться. Ночью умеренно морозно — до -6-8 °С, днем - -1-4 °С. Учитывая слабый ветер (до 5 м/с), условия для катания на сноубордах и лыжах отличные. Сезон в самом разгаре!
Погода вСлавском
В начале недели термометры покажут до -6 °С ночью и -3-4 °С — днем. Приблизительно с субботы, 5 февраля, средняя ночная температура будет составлять -4 °С, а дневная — около 0 °С. Как и на других украинских курортах, здесь будет царить облачная погода, прояснения возможны только 5 февраля. Снег будет падать постоянно с разной интенсивностью — его уже «насыпало» здесь около 40 см. Ветер не помешает катанию: большую часть времени здесь почти безветренно (2-3 м/с), 6 и 7 февраля возможно незначительное усиление ветра до 6-7 /с.
Погода на Драгобрате
Днем на высокогорном курорте Украины будут держаться слабые морозы -1–4 °С, ночью——5–7 °С . Погода будет пасмурной, лишь 3 и 5 февраля, возможна переменная облачность. По данным Sinoptik.ua, ожидаются небольшой снег и слабый (до 5 м/с) ветер без порывов. Не упустите это идеальное время для незабываемого отдыха! Снежный покров достиг на Драгобрате 202 см.
Снежная обстановка
Леонид РУДЕНКО