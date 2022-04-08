Поэзия свободных: на художественном портале уже собрали почти 13 тысяч стихов о войне
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Фото иллюстративное
Украинские и иностранные поэты пытаются выразить в творчестве свои сильные эмоции и чувства, связанные
«Все 100% стихов — о войне. Треть из них — это стихи, полные непонимания, шока, злобы и ненависти по отношению к захватчикам. Другая треть произведений касается внутренних переживаний героев, такие стихи полны тревоги, страха, неуверенности в будущей и своей жизни»,— отмечают инициаторы создания портала.
Авторами поэтических строк являются обычные украинские дети, солдаты, волонтеры и обычные украинцы, чьи семьи и дома всколыхнула война. Недавно на портале появилась возможность отметить место, где было написано стихотворение. «Поэзия свободных» объединила творчество из Киева, Харькова, Одессы, Николаева, Волновахи . Некоторые строки написаны в подвалах Мариуполя или во время эвакуации «Укрзализныцей» из Чернигова. Стихи наивысшего художественного уровня получают отметку «Выбор редакции». Сейчас ее имеет более 100 стихов. Лучшие стихи сформируют сборник, который будет издан при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.
По словам кураторов портала, более 80% стихов — оптимистичны. Это означает, что поэты верят в победу, чем очень точно передают общественные настроения. p style=»text-align:justify;»>Портал «Поэзия свободных» пополняется новыми стихами каждый час. Над модерированием, редактированием и коррекцией этого удивительного количества произведений ежедневно работают 27 волонтеров, половина из которых — профессиональные редакторы.
Для более удобной навигации среди коллекции стихов добавили несколько фильтров:
- «Случайные» — показывает стихи в случайном порядке для того, чтобы постоянные гости сайта всегда видели разные произведения; получили наибольшее количество «сердечек»;
- «Новые»— показывает стихи в хронологическом порядке;
- «Выбор редакции»— отражает любимые стихи редакции, а авторам произведений, вошедших в эту категорию, приходит соответствующее письмо на электронные адреса.
«Читая стихи, можно следить за хронологией войны, — настолько тонко и чувствительно реагируют творческие люди на ход событий. Что касается формы поэтических произведений, то в основном это лирика, прозаических (белых) произведений очень мало. Самый популярный способ рифмовки в «строфах украинских поэтов» — перекрестный (АБАБ). Самый употребительный вид строфы — катрен или четверостишие (строфа из четырех строк). Приблизительно 1 раз в 20 стихов встречается легендарная фраза о направлении корабля. Благодаря нашим поэтам, теперь эта цитата окончательно увековечена в украинской культуре» — отмечает Марина Юсин, модератор.
Сейчас волонтеры портала активно работают над переводом стихов, создав собственную коллекцию из 7 языков, поэтому проект уже активно приобретает международный формат. На сегодняшний день уже опубликованы стихи на украинском, русском, английском, французском, польском, литовском и белорусском языках. А интерфейс переведен на английский, эстонский, испанский, исландский, словацкий, датский, немецкий и греческий языки.
Приобщиться к культурному наследию и добавить свои произведения можно на портале «Поэзия Свободных».
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»