Поэзия как оружие: украинский поэт из разбомбленного города под Киевом написал пронзительное стихотворение

magictr | 06.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Ирпень. Солдат спасает младенца.

Фейсбук забанил украинского поэта, написавшего антивоенное стихотворение с обвинением России.

Поэзия не может стать доказательством для трибунала в Гааге, однако она может вдохновить миллионы людей.

Да, социальными сетями распространяется стихотворение Александра Ирванца, которое он написал в Ирпене. Под бомбами.

«Мой давний друг Саша Ирванец остался в разбомбленном Ирпене. Вчера говорили по телефону… Сейчас он «вне зоны доступности». Сегодня же он написал блестящего стиха, но его забанил»,— написал директор издательства АБАБАГАЛАМАГА Иван Малкович, и опубликовавший это произведение.

Александр Ирванец

СУББОТА, 5 МАРТА

Из города, разрушенного ракетами,

Во весь мир прокричу:

В этом году в Воскресенье Прощенное< /p>

Я, кажется, не всех прощу!

Мир-мир, хорошо же нас бросил!

Да в аду этих страданий-терпений

< Все же стоит златоверхий Киев,

Буча, и Гостомель, и Ирпень.

Мы все одолим и выстоим! p>

Тех всех, которые были здесь присланы

Узкоглазым лысым упырем.

С вами ия и вистой, и уцелия, Как в землю родную крепко упрусь.

Я никогда не прощу Россию.

…Почему отводишь глаза, Беларусь?

Сегодня, 6 марта у православных и греко-католиков — Прощена воскресенье. День, когда у христиан принято прощать и просить прощения. Украинцы в этот день просят прощения друг у друга и пишут, что никогда не простят россиянам за войну.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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