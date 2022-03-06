Поэзия как оружие: украинский поэт из разбомбленного города под Киевом написал пронзительное стихотворение
Ирпень. Солдат спасает младенца.
Фейсбук забанил украинского поэта, написавшего антивоенное стихотворение с обвинением России.
Поэзия не может стать доказательством для трибунала в Гааге, однако она может вдохновить миллионы людей.
Да, социальными сетями распространяется стихотворение Александра Ирванца, которое он написал в Ирпене. Под бомбами.
«Мой давний друг Саша Ирванец остался в разбомбленном Ирпене. Вчера говорили по телефону… Сейчас он «вне зоны доступности». Сегодня же он написал блестящего стиха, но его забанил»,— написал директор издательства АБАБАГАЛАМАГА Иван Малкович, и опубликовавший это произведение.
Александр Ирванец
СУББОТА, 5 МАРТА
Из города, разрушенного ракетами,
Во весь мир прокричу:
В этом году в Воскресенье Прощенное< /p>
Я, кажется, не всех прощу!
Мир-мир, хорошо же нас бросил!
Да в аду этих страданий-терпений
< Все же стоит златоверхий Киев,
Буча, и Гостомель, и Ирпень.
Мы все одолим и выстоим! p>
Тех всех, которые были здесь присланы
Узкоглазым лысым упырем.
С вами ия и вистой, и уцелия, Как в землю родную крепко упрусь.
Я никогда не прощу Россию.
…Почему отводишь глаза, Беларусь?
Сегодня, 6 марта у православных и греко-католиков — Прощена воскресенье. День, когда у христиан принято прощать и просить прощения. Украинцы в этот день просят прощения друг у друга и пишут, что никогда не простят россиянам за войну.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»