Поэзия и кино: в Киеве проведут акцию ко Дню памяти жертв Голодомора
27 ноября в столичном кинотеатре «Лира» пройдет благотворительная культурно-просветительская акция ко Дню памяти жертв Голодомора. Сила памяти. 2021». На встрече покажут украинско-канадский фильм «Голод к правде».
«Свечу памяти» будут зажигать: фольклористы Центра фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко; поэтесса Татьяна Череп-Пероганыч; лидер группы «Нумер 482» Виталий Кириченко; Владимир Тилищак — историк, заместитель председателя Украинского института национальной памяти; Ирина Плехова — директор кинотеатра «Лира», общественный деятель; инициатор акции, певица, основательница МА«Территория А» Анжелика Рудницкая.
«В этот особый день мы должны быть вместе. В шестой раз мы приглашаем вас зажечь нашу общую «Свечу памяти»,— отмечают организаторы.
Вниманию посетителей представят фильм «Голод к правде» режиссера Андрея Ткача (Страна: Украина, Канада, 79 мин.)
Осенью 1932 года канадская репортер Риа Клаймен отправилась в автомобильное путешествие из Москвы через Харьков, Донбасс, Кубань, где в то время как раз свирепствовал Голодомор, к Кавказу. Она описывала увиденное в своих статьях, которые отправляла за границу, однако ее мысли так и не были услышаны, а саму Риа выслали из СССР как «буржуазную нарушительницу покоя». Документальную архивную историю репортерки режиссер переплетает с современностью — с рассказом о жизни семьи украинского военного Сергея Глондаря, взятого в плен на 5 лет Российской Федерацией во время войны на Востоке Украины.
Лента была снята по заказу Канадско-украинского фонда в сотрудничестве с объединением Babylon'13. В фильме использованы уникальные трехмерно оцифрованные фото с альбомов Александра Винербергера (сохранившиеся с 1932-33 годов), а также невероятное музыкальное сопровождение — голоса Джамалы, ONUKA, групп ДахаБраха и Dakh Daughs. :30. Он будет демонстрироваться в украинской озвучке.
Организаторы акции: Художественное агентство Территория А, Центр фольклора и этнографии, Кинотеатр Лира
Благотворительно-просветительская акция СВЕЧА ПАМЯТИ. СИЛА ПАМЯТИ
Когда: 27 ноября в 16:00
Где: кинотеатр «Лира», ул. Большая Житомирская, 40
Вход на событие свободен с соблюдением правил карантина в «красной зоне».
День памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов будет отмечаться 27 ноября. В эту субботу в 16:00 всех призывают зажечь свечу памяти в память об уничтоженных украинцах.
Также сегодня в кинотеатре «Октябрь» состоится премьера документального фильма «10.5», раскрывающая новые факты о Голодоморе.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»