Подразделения «АЗОВ» в Киеве нужны врачи
16.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Залоговая фотография. Фото: «АЗОВ»
Бойцам, героически обороняющим столицу нуждаются в постоянной помощи медиков.
В первую очередь необходимы терапевты с опытом работы. Во вторую — врачи-реаниматологи, врачи скорой помощи и фельдшеры скорых, которые готовы работать на реанимобилях и эвакуировать раненых из пунктов эвакуации, не заезжая в красную зону. .
Пол и физические кондиции не важны. Главное — быть профессионалом своего дела.
Также необходимы врачи-реаниматологи, врачи скорой помощи и фельдшеры скорых, которые готовы работать на реанимобилях и эвакуировать раненых из пунктов эвакуации, не заезжая в красную зону. сильные и выносливые люди).
За дополнительной информацией обращаться по номеру: 0674409036.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»