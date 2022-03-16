Подразделения «АЗОВ» в Киеве нужны врачи

magictr | 16.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Поддела «АЗОВ»у  врачи

Залоговая фотография. Фото: «АЗОВ»

Бойцам, героически обороняющим столицу нуждаются в постоянной помощи медиков.

В первую очередь необходимы терапевты с опытом работы. Во вторую — врачи-реаниматологи, врачи скорой помощи и фельдшеры скорых, которые готовы работать на реанимобилях и эвакуировать раненых из пунктов эвакуации, не заезжая в красную зону. .

Пол и физические кондиции не важны. Главное — быть профессионалом своего дела.

Также необходимы врачи-реаниматологи, врачи скорой помощи и фельдшеры скорых, которые готовы работать на реанимобилях и эвакуировать раненых из пунктов эвакуации, не заезжая в красную зону. сильные и выносливые люди).

За дополнительной информацией обращаться по номеру: 0674409036.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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