Поджигатели рассказали, зачем уничтожили под Киевом машины популярного блоггера: видео
Роман Грицько на пепелище гаража. Фото: Instagram/r_gritsko
Полицейские нашли и задержали двух мужчин, которые сожгли в Ирпене гараж, две машины и часть дома, в котором жил TikTok-блогер Роман Грицько с супругой.
Полициями оказались ранее судимы за кражи, наркотики и незаконное обращение с оружием «гастролеры» из Одесщины 31 и 37 лет. Одного разыскали в Одессе, другого поймали в Киеве.
На допросе мужчины признались, что действовали по заказу, но «перестарались». Они якобы имели задачу повредить только белый BMW X4, принадлежащий супруге Романа Грицко, занимающейся бизнесом. Мол, не рассчитывали, что огонь уничтожит до основания и соседний автомобиль ее мужа — Toyota Land Cruiser, и весь гараж, и перевернется на крышах дома. Пожар произошел 7 октября в 04:00. Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, поджигатели на такси приехали в Ирпень, купили на заправке бензин и пробрались в дом, который арендовал видеоблогер с женой.
Преступники зашли в гараж через открытую дверь, облили колесо BMW бензином, бросили спичку и бросили спичку. За поджог злоумышленники получили 1000 долларов. По словам Андрея Небитова, «подлинный мотив совершения преступления вызывает немало вопросов».
Видео с кадрами пожара и признание одного из поджигателей
Роман Грицько, имеющий в популярной соцсети Tik Tok более миллиона подписчиков, сразу после пожара заявил, что таким способом ему хотели отомстить завистники за незаурядные успехи на блоггерской ниве. мотивы преступления устанавливает следствие. «Гастролеры» арестованы судом с возможностью внести залог в размере 300 и 340 тысяч гривен. Наемникам, устроившим масштабный пожар, грозит от трех до 10 лет заключения.
Также полиция Киевщины недавно выяснила, кто и зачем сжег пять авто на стоянке новостройки комфорт-класса ЖК «Paradise Avenue » в селе Крюковщина. Непосредственными исполнителями оказались три киевлянина, а мотивом поджогов стали разборки вокруг права собственности на салоны красоты.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»