Поддержка городов Европы помогла столице выстоять,— Виталий Кличко
Братья Кличко выступили в телеэфире.
Многие города Европы оказали помощь столице Украины, и продолжают поддерживать Киев и Украину. Об этом в эфире специального эфира «Украина 24», посвященном двум месяцам героического противостояния украинцев российской агрессии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Участие в эфире принял и его брат, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.
«За эти дни, месяцы, многие города и страны мира помогли и продолжают помогать Киеву и Украине. И это также помогло нам выстоять. Нас поддерживают и Варшава, и Париж, Мюнхен, Гамбург, Мадрид и Флоренция и многие другие города. Нам присылают гуманитарную помощь и принимают украинских переселенцев, спасающихся от войны. Оказывают политическую поддержку. И сегодня, например, мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Киевом и Гамбургом», — сказал Виталий Кличко.
Мэр столицы отметил, что его брат Владимир Кличко также все это время общается и встречается с иностранными политиками, бизнесменами, влиятельными людьми, чтобы привлечь помощь для Украины и Киева. В частности, он встретился с политическим руководством, представителями влиятельных партий Германии, где доказывал необходимость и важность, в частности, поставки оружия Украине. «Самое главное — это то, что мы, украинцы, продемонстрировали наш патриотизм. Мы не стали на колени. Наш пример показал иностранным партнерам, что не бояться России — это возможно. И мы видим, что мир меняет свое отношение. Нам сначала давали три дня. Говорили, что нас быстро завоюют. Но мы показали, как нужно отстаивать свою свободу. И у нас нет времени, чтобы ждать каких-то съездов партий, политических обсуждений. Нам нужно оружие сейчас! И мир это все больше понимает. Нам нужно защищать и освобождать свое государство!» — подчеркнул во время эфира Владимир Кличко.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко и первый мэр Свободного и Ганзейского города Гамбург Петер Ченчер подписали «Соглашение ради солидарности и будущего». Речь идет об эффективном сотрудничестве между нашими городами и, прежде всего, предоставлении Гамбургом помощи для восстановления Киева.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»