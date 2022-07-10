Под завалами – 34 человека. Рашисты снова обстреляли украинские города и села
Москва, несмотря на многочисленные показания и доказательства, заявляет, что не обстреливает гражданских в Украине.
Фото ГСЧС. A A+ A++
Событие: Российские войска атаковали ракетами из «Ураганов» жилой дом в городе Часовой Яр. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 10 июля.
Детали и комментарии:«В доме полностью уничтожены два подъезда, — написал в Facebook Кириленко. — На месте работают спасатели — пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок». Спасатели смогли установить контакт с двумя людьми под завалами, спасательные работы продолжаются. Из-под развалин дома достали шестерых погибших и пятерых раненых, добавил глава ОВА.
Областные власти сообщили, что за минувшие сутки россияне совершили 5 ракетных ударов по Константиновке (один погибший, 18 раненых), один удар — по недавно освобожденной от россиян Павловке в Угледарской общине. В Авдеевке — более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии, все — по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В Марьинке и Красногоровке происходили обстрелы из РСЗО, а в Очеретинской общине из Смерчей обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой. В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево, один погибший и один ранен в Переездном Звановской общины. В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Населению рекомендовано эвакуироваться.
Также российские ракеты разрушили промышленное предприятие в поселке городского типа Радушное Криворожского района Днепропетровской области. «Прямое попадание трех ракет «Калибр», – сообщил в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. – Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются». Вилкул добавил, что ночью враг обстрелял окрестности Зеленодольского общества, но, к счастью, обошлось без потерь. По его словам, по состоянию на утро 10 июля ситуация на Криворожском направлении «полностью контролируема».
Многочисленные взрывы и пожары наблюдались в районах Херсона, в том числе снова в Чернобаевке. На обширных территориях области горят поля и леса. Критическая ситуация в общинах Бериславского района, в частности, в селах Калиновской территориальной общины, Великоалександровской, Высокополье и Новой Воронцовки. Областные власти констатируют, что напряженная ситуация с медикаментами, дефицит кадров в больницах и образовательных учреждениях. Из-за устрашения и давления тысячи профильных специалистов вынуждены бежать. Власть советует жителям эвакуироваться.
читайте также: Это законная цель: американский генерал объяснил, как ударить по кремлю через Керченский мост На Черниговщине ночью зафиксирован минометный обстрел в районе села Николаевка (Семеновская община). В Сумской ночью враг обстреливал общины на севере области из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно потерь нет.
Ночью враг обстрелял Харьков, а также совершил несколько попаданий по Слободскому и Основному районам, повредив жилые дома и образовательное учреждение. По предварительным данным, госпитализированы два человека. По области в течение суток оккупанты наносили удары по Чугуевскому, Харьковскому и Богодуховскому районам. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, открытые территории — один человек погиб, один ранен, один человек госпитализирован. В Николаевской области враг обстрелял села Березнеговатские общины по линии разграничения, а также Широковскую общину. Попадания были преимущественно по огородам домохозяйств. Пострадали три человека.
По официально подтвержденным данным, с 24 февраля до утра 10 июля, по меньшей мере 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации: детей-жертв осталось 347, но возросло количество раненых — 648 детей. Москва, несмотря на многочисленные показания и доказательства, заявляет, что не обстреливает гражданских в Украине.