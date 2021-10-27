Под Уфой пропал без вести 65-летний мужчина с потерей памяти
27.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Поиски 65-летнего жителя села Ольховое в Уфимском районе Башкирии продолжаются. Последний раз Фаниса Абсаликова, страдающего потерей памяти, видели 27 сентября.
Приметы: рост около 155-160 см, карие глаза, телосложение среднее, волосы темные. Фанис Абсаликов был одет в коричневую дубленку, брюки черного цвета и сапоги “дутики”.
Имеющуюся информацию просим сообщить волонтерам по номеру 8 (800) 700 54 52.