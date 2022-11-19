Под Санкт-Петербургом взорвался газопровод и вызвал масштабный пожар
Сегодня неспокойная обстановка наблюдается и в других регионах Российской Федерации.
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Событие:Недалеко от Санкт-Петербурга произошел взрыв на газопроводе. Местные жители публикуют видео, снятые неподалеку. Жители российского Мурино, который в нескольких километрах от Санкт-Петербурга, сообщают о сильном пожаре, столбе огня и дыма видны за многие километры.
Детали и комментарии:«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате разгерметизации газопровода между Бернгардовкой и Ковалевом. Угрозы для населения и распространения огня на жилищные массивы нет. Причины инцидента выясняются», — сказал он. заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Сегодня неспокойная обстановка наблюдается и в других регионах Российской Федерации. В частности, местные телеграмм-каналы сообщают об очередном обстреле населенного пункта Шебекино, Белгородской области, расположенном вблизи границы с Украиной.
«По предварительной информации одна пострадавшая. Также зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Есть повреждения линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а затем уточнил, что потерпевшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении. Зафиксировано попадание снаряда в полупустое общежитие, также есть повреждения в двух пятиэтажках. Пожар складских помещений удалось потушить.
Как сообщили в пресс-службе водоканала, в Шебекино в результате сбоя электроэнергии прекращено водоснабжение. На месте работают аварийные бригады.
Также зафиксированы «прилеты» из «Градов» в пограничном поселке Суземка Брянской области. Предварительно было попадание в трансформаторную подстанцию и школу. Пострадавших нет. После взрывов в поселке исчезла электроэнергия.
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Кроме того, стало известно, что сегодня утром произошло еще две. пожары на территории Российской Федерации В селе Тимовское Сахалинской области из-за взрыва газа в пятиэтажке обрушился один из подъездов с пятого по первый этаж. Известно о девяти жертвах, четверо из них – – дети. Пропавшими считаются три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На месте взрыва вспыхнул пожар. Ее ликвидируют спасатели. Известно, что один из сотрудников МЧС получил ранения при разборке завалов, его госпитализировали.
По предварительным данным, в многоэтажке взорвались бытовые баллоны с газом из-за неправильного хранения. Из-за взрыва также пострадали квартиры в соседних подъездах – вынесло дверь, отошла фасадная стена. Как пишут пропагандистские СМИ РФ, дом не был газифицирован, поэтому там мог взорваться 20-литровый баллон с газом.
В том же Тимовском загорелся двухэтажный деревянный дом. Пожар вспыхнул в половине первого ночи по местному времени. До приезда пожарных, прибывших через три минуты, сгорело 400 квадратных метров крыши. Пламя охватило оба этажа и лестницы.