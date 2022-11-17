Под нейтральным флагом как некоторые спортивные федерации позволяют выступать россиянам и белорусам на международных соревнованиях
В большинстве случаев смягчают отношение к агрессору именно из-за российских денег.
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На чемпионате мира по снукеру, который продолжается в Турции, должна выступать сборная Украины. Но когда за две недели до старта этого соревнования Международная федерация объявила, что к чемпионату допускают представителей России и Беларуси под нейтральным флагом, украинцы взбунтовались.
Федерация спортивного бильярда Украины отменила участие наших спортсменов в этом мероприятии. Чиновники заявили: если на соревнованиях будут представители России и Беларуси, украинцев там не будет. Интересно, а какие еще международные федерации, кроме бильярдной, допускают агрессоров на свои соревнования?
В начале октября Международная боксерская федерация заявила, что будет допускать спортсменов из России и Белоруссии на турниры. Совет директоров IBA отменил предыдущие санкции, введенные сразу после начала войны. Более того, им разрешили выступать под своими флагами, и, в случае победы, в их честь будут раздаваться гимны этих стран.
“Дело в том, что президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлев, который свою деятельность проводит на деньги “Газпрому”, — говорит Роман Семенишин, заслуженный тренер Украины по боксу, старший тренер женской сборной Украины. — Поэтому его попытки вернуть россиян в спорт — понятны. Но мировое сообщество противостоит этому. По крайней мере, теперь я нахожусь в Испании на чемпионате мира — россиян и белорусов здесь нет. Просто испанцы не открыли им визы”.
Еще один вид спорта, где смягчают отношение к агрессору, — джиу-джитсу. Федерация джиу-джитсу с начала полномасштабного вторжения четко соблюдала рекомендации НОК и блокировала любое появление представителей страны-агрессорки на соревнованиях. Однако на восьмом месяце войны руководящий орган этой федерации заявил, что готов вернуть российских спортсменов, но на определенных условиях. Основная — полный нейтралитет спортсмена. Никакой символики РФ, никакого гимна, никакого упоминания о государстве-агрессоре и запрете употреблять название страны. Плюс — спортсмен не публично поддерживает действия путинского режима.
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Параллельно эта федерация заявила: “Мы полностью солидарны с украинским народом и Украинской федерацией джиу-джитсу”.
Также возможность вернуть россиян и белорусов в обширный спорт рассматривает Международная федерация лыжного спорта. После начала агрессии она упразднила все шесть соревнований на территории РФ. Но по поводу участия или неучастия россиян и белорусов — промолчала. В настоящее время генсек этой федерации Мишель Вион предполагает, что на февральском чемпионате мира в Словении эти спортсмены могут выступать под нейтральным флагом.
“У дзюдо тоже были попытки вернуть россиян и белорусов в большой спорт, — говорит Сергей Дуброва, заслуженный тренер Украины. — По крайней мере, на Гран-при в Монголию их допустили. Тогда мой воспитанник Георгий Зантарая принял беспрецедентное решение и отказался от всех наград, полученных за годы карьеры. Почему россиян допустили? Ибо Международная федерация дзюдо живет на российские деньги. Многие соревнования проходили на территории РФ. Но после скандала в Монголии и под бешеным давлением мирового сообщества она отказалась от такой практики. Потом хотели привлекать этих спортсменов под нейтральным флагом, но в сентябре мы и это отвергли. В настоящее время в дзюдо действует полный запрет на участие россиян до конца 2022 года. А дальше еще повоюем”.