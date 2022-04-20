Под Киевом задержан подросток, подозреваемый в государственной измене
За госпредательство и кражи парню грозит до 10 лет заключения. Фото: столичная прокуратура
Несовершеннолетний парень сообщал российским захватчикам информацию о позициях украинских военных и занимался мародерством.
Во время временной оккупации села Мирча Бучанского района местный житель пошел на добровольное сотрудничество с врагом, что привело к потерям личного состава и технике Вооруженных Сил Украины.
Как рассказали в Главном управлении СБУ в Киеве и области, злоумышленник сообщал вражеским разведгруппам местонахождение позиций ВСУ, подразделений Территориальной обороны, мест проживания участников АТО и военнослужащих.
«Патрулируя» на улицах села, предатель докладывал оккупантам оперативную обстановку местности. Кроме того, подросток в условиях вооруженного конфликта терроризировал местное население и занимался мародерством.
Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, подозреваемом 17 лет. Он передавал оккупантам сведения об жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от захватчиков.
Кроме того, подозреваемый вместе с оккупантами пробрался в один из домов на территории села, откуда они похитили чужое имущество.
Подростку сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена совершена в условиях военного времени» и «Кража». Ему грозит до 10 лет заключения.
Разоблачение преступления проводилось сотрудниками ГУСБУ в Киеве и области под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры столицы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Подольского управления полиции.
Ранее правоохранители задержали в Бучи мародера, который вынес холодильники и стиральные машины из поврежденного в ходе боевых действий строительного супермаркета.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»