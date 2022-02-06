Под Киевом задержали иностранца, «штамповавшего» визы в страны ЕС
Подозреваемому грозит до девяти лет заключения. Фото: Госпогранслужба
Гражданин Узбекистана организовал схему по переправке людей через украинскую границу в страны Евросоюза с помощью поддельных виз. Их изготовляли его приспешники в России.
Пограничники совместно с полицией поймали узбекистанца «на горячем» в городе Вишневое под Киевом. В Госпогранслужбе рассказали, что мужчину задержали непосредственно во время передачи 800 долларов за изготовление поддельной визовой этикетки Германии.
В ходе обысков по месту жительства узбекистанца в Киеве правоохранители обнаружили и изъяли задаток, полученный за фейковую визу, мобильные телефоны, сим-карты, поддельные документы и другие вещественные доказательства по делу.
Видео с кадрами задержания иностранца Как рассказали в полиции Киевщине, 34-летний гражданин Узбекистана возглавлял транснациональную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой людей через нашу границу в страны ЕС. В Украине он находился нелегально. Стоимость визы составляла 1000 евро. Во время личной встречи клиенты платили задаток — 300 евро, а через две недели получали визу и отдавали остальную сумму. Иностранцу сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Мужчине грозит от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.
Еще одного незаконопослушного гражданина Узбекистана пограничники обнаружили в аэропорту «Борисполь». Мужчина, направлявшийся на рейс в Амстердам, предоставил поддельный паспорт гражданина Израиля. Иностранцу запретили въезд в Украину на три года и завернули домой.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»