Под Киевом вор напал на конвоиров и скрылся
Беглеца разыскали и задержали за час. Фото: полиция Киевщины
Только в Броварах задержали 31-летнего уроженца Полтавщины, которого сегодня доставляли на судебное слушание в Броварской горрайонный суд.
Во время вывода подсудимого из автозака, злоумышленник ударил женщину-кон ее коллегу и сбежал. Впрочем, наслаждаться свободой пришлось час, горячим следом беглеца задержали. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Небитов на своей странице в Facebook.
«Наглец ранее неоднократно судим за совершение краж, находился в СИЗО, куда и вернется. Впрочем, теперь будет отвечать еще и за нападение на работника полиции и побег из-под стражи», — написал Андрей Небитов.
Он поблагодарил полицию Броварщины и спецназовцев за оперативное реагирование и задержание бегства. Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, 31-летний подсудимый скрылся 17 декабря, около часа во время конвоирования на служебном автомобиле. На поиски беглеца ориентировали все наряды и ввели специальную операцию.
Недавно правоохранители Киевской области поймали двух иностранцев, которые ворвались в дом предпринимателя в селе Крюковщина в поисках наживы, но получили несколько шаров от хозяина дома. Одного из разбойников полицейский пес разыскал в лесу. Раненый «гастроллер» из Турции скрывался под дубом.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»