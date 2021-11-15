Под Киевом рыбак напился и «серфинговал» на лодке
У киевлянина в крови обнаружили 2.26 промилле алкоголя. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Удивительные «трюки» заметили водные полицейские, которые и заставили мужчину остановиться. Оказалось, что рыбалка едва держится на ногах — драгер показал, что норма алкоголя в его крови превышена в десять раз.
На днях вблизи города Украинка Обуховского района на Каневском водохранилище водные полицейские заметили мужчину, который странно вел себя во время управления лодкой и решили ее проверить. Как выяснилось, недаром — у 42-летнего киевлянина в крови обнаружили 2.26 промилле алкоголя. Результат в 10 раз превышает допустимую норму 0,2.
Правоохранители составили на мужа протокол по статье — управление транспортными средствами или судами в состоянии алкогольного опьянения.
За совершенное ему грозит штраф в размере 17000грн или административный арест на десять суток с лишением права управления всеми видами судов на срок до трех лет.
Полицейские напоминают гражданам соблюдать правила безопасности во время управления транспортными средствами.
О последствиях подвыпившей рыбалки ранее уже писал «Вечерний Киев». Возле села Старое Бориспольского района местный рыбак утонул вместе с собственным авто. Оказалось, что накануне вместе с другом он погибший выпивал алкоголь. После застолья один заснул у костра, а другой, собственно и погибший, в машине.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»