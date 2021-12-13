Под Киевом «накрыли» подпольный цех по изготовлению оружия
Под Киевом «накрыли» подпольный цех по изготовлению взрывчатки
Злоумышленник оборудовал подпольную оружейницу, где производил и продавал «продукцию» для своих криминальных знакомых.
style=»text-align:justify;»>В Киевской области СБУ разоблачили мужчину, который создал подпольный цех с изготовлением оружия на территории собственного домовладения.
У фигуранта изъяли — большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, изготовление самодельных взрывных устройств, боевые гранаты с зажиганиями, десять единиц огнестрельного оружия с глушителями и комплектующие, почти две тысячи патронов разного калибра, станковое и специализированное лабораторное оборудование. Изъятые средства направили на экспертизу.
У фигуранта изъяли лабораторное оборудование
Изъятые средства направили на экспертизу
В настоящее время правоохранители проверяют, использовалось ли это оружие для совершения терактов.
На злоумышленника открыли уголовное производство по статье — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
За совершенное мужчину грозит до семи лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»