Под Киевом «накрыли» подпольный цех по изготовлению оружия

magictr | 13.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Под Киевом« ;подпольный цех по изготовлению оружия

Под Киевом «накрыли» подпольный цех по изготовлению взрывчатки

Злоумышленник оборудовал подпольную оружейницу, где производил и продавал «продукцию» для своих криминальных знакомых.

style=»text-align:justify;»>В Киевской области СБУ разоблачили мужчину, который создал подпольный цех с изготовлением оружия на территории собственного домовладения.

У фигуранта изъяли — большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, изготовление самодельных взрывных устройств, боевые гранаты с зажиганиями, десять единиц огнестрельного оружия с глушителями и комплектующие, почти две тысячи патронов разного калибра, станковое и специализированное лабораторное оборудование. Изъятые средства направили на экспертизу.

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У фигуранта изъяли лабораторное оборудование

Под Киевом «накрыли» подпольный цех по изготовлению оружия

Изъятые средства направили на экспертизу

В настоящее время правоохранители проверяют, использовалось ли это оружие для совершения терактов.

На злоумышленника открыли уголовное производство по статье — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За совершенное мужчину грозит до семи лет тюрьмы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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