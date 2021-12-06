Под Киевом мать шестерых детей воткнула нож у своего мужа
У пострадавшего — пробитые легкие. Фото: Бориса Корпусенко <Р>Супруги помирились перед приездом «скорой» и стремились обмануть полицию. что с итальянскими — но на наш, украинский, мотив.
К правоохранителям позвонил фельдшер «скорой» и сообщил о том, что 69-летнего мужчину по неизвестным причинам травмировали ножом. По словам медиков, у мужчины — пробитые легкие.
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, 50-летняя сожительница потерпевшего сказала им, что на ее любимого внезапно напали неизвестные, из-за того, что он вроде бы сделал их внимание.
Впрочем, после длительного разговора с полицией женщина таки признала свою вину и рассказала, как все было на самом деле.
50-летняя сожительница потерпевшего
По словам виновницы инцидента, в тот вечер ничего не предполагало беды. Однако все пошло кувырком, когда мужчина сделал ей замечание за непомытую посуду, по которой уже лазили тараканы.
«Мы вложили детей спать, включили музыку, танцевали, мой муж даже попросил меня хорошо одеться. Через некоторое время, я устала и пошла спать, а мой муж пошел на кухню и увидел там гору немытой посуды, по которой «гуляют» тараканы. Через некоторое время, я услышала, что он что-то там ворчит. Меня это начало раздражать. Я ему впервые сказала: «Коля, перестань!», но он не остановился», — говорит сожительница потерпевшего.
Соседи уже привыкли, что крики и скандалы из дома пара доносятся тогда, когда приезжает глава семейства.
«Я сначала бросила в него вилкой, но не вонзила ее, он бросил ее в меня. Словом, у нас была обычная ссора. После чего, я говорю: «выйди в парадное, пусть тебя соседи увидят». Показываю ему на двери, а он не получается. Я ему говорю: «Коля, ты надоел!» После чего, я взяла в одну руку ножа — для уверенности, чтобы он испугался, а другой рукой толкала его в сторону двери. Потом спокойно ударила его ножом и вернулась в кухню, будто ничего не произошло»,— рассказывает злоумышленница.
По ее словам, она даже не сразу поняла , что так сильно травмировала своего мужа.
Журналистам «Вечернего Киева» пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова уточнила, что подозреваемая на момент преступления была безработной. Единственным доходом в семье является пенсия, которую получает мужчина, и социальная помощь на детей.
Известно, что пара проживает вместе 27 лет и воспитывает четырех общих несовершеннолетних детей. Еще двое детей женщина имеет от другого брака.
«К этому инциденту ни женщина, ни ее мужчина, проблем с законом не имели», — добавляет Ирина Прянишникова.
На 50-летнюю женщину открыли уголовное производство по статье «преднамеренное тяжкое телесное повреждение». Если ее вину докажут в суде, женщине светит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева » писали о том, что в квартире на улице Академика Вернадского женщина ударила ножом своего 39-летнего сожителя.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»