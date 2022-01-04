Под Киевом из-за поджога дотла сгорели три машины
Пожар произошел ночью в Ворзеле. Фото: полиция Киевщины
Три автомобиля сгорели, как свечи, а еще две машины были повреждены огнем из-за поджога.
Полицейские Бучанского района начали уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества в поселке Ворзель. Пожар произошел ночью 3 января на улице Кленовой. На стоянке возле многоквартирного жилого дома сначала вспыхнул автомобиль Smart.
Потом пламя перевернулось на рядом припаркованный минивэн Mercedes-Benz R 350 и микроавтобус Renault Trafic. В результате пожара три машины сгорели дотла. Но это — еще не все. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области, в результате действия огневых потоков повреждены еще два рядом расположенных автомобиля — ЗАЗ Таврия и KIA Cerato.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Палиям грозит от трех до 10 лет заключения.
В прошлом году полицейские Киевщины установили виновных в поджоге машины на стоянке новостройки ЖК«Paradise Avenue» в селе Крюковщина. Огонь уничтожил пять автомобилей. Исполнителями преступления оказались трое киевлян, а заказала поджог женщина, которая сейчас живет за границей. Она конфликтовала с партнершей по бизнесу за право собственности на салоны красоты.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»