Под Киевом из-за пьяного водителя пострадали три человека

magictr | 24.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Под Киевом через пьянного водителя пострадали три человека

От удара в Skoda Octavia вырвало колесо. Фото: полиция Броварщины

Нетрезвый водитель легковушки Kia Cerato выехал на встречающую полосу и врезался в автомобиль Skoda Octavia.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января на автодороге Киев-Сумы в Броварском районе. В результате ДТП пострадали 68-летняя и 25-летняя пассажирки двух автомобилей, а также 67-летний водитель Skoda Octavia. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Под Киевом из-за пьяного водителя пострадали три человека

Kia Cerato отбросило в кювет

Виновник ДТП — 31-летний водитель Kia Cerato, житель села житель села Гоголев оказался пьяным. Драгер показал 2 промилле алкоголя в его крови, что превышает разрешенный уровень в 10 раз.

Под Киевом из-за пьяного водителя пострадали три человека

Водителю Kia Cerato угрожает уголовная ответственность

Сейчас следователи Броварского районного управления полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее правоохранители Белоцерковщины сообщили о подозрении нетрезвому водителю, который сбил патрульного и врезался в дерево.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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