Под Киевом из-за пьяного водителя пострадали три человека
От удара в Skoda Octavia вырвало колесо. Фото: полиция Броварщины
Нетрезвый водитель легковушки Kia Cerato выехал на встречающую полосу и врезался в автомобиль Skoda Octavia.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 января на автодороге Киев-Сумы в Броварском районе. В результате ДТП пострадали 68-летняя и 25-летняя пассажирки двух автомобилей, а также 67-летний водитель Skoda Octavia. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Kia Cerato отбросило в кювет
Виновник ДТП — 31-летний водитель Kia Cerato, житель села житель села Гоголев оказался пьяным. Драгер показал 2 промилле алкоголя в его крови, что превышает разрешенный уровень в 10 раз.
Водителю Kia Cerato угрожает уголовная ответственность
Сейчас следователи Броварского районного управления полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее правоохранители Белоцерковщины сообщили о подозрении нетрезвому водителю, который сбил патрульного и врезался в дерево.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»