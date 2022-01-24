Под Киевом француз выгнал жену с ребенком на мороз и забаррикадировался в доме: видео
Агрессивного мужчину задержали бойцы спецподразделения КОРД. Фото: скриншот с видео
Спецназначении штурмом взяли дом, в котором забаррикадировался вооруженный гражданин Франции.
До этого 31-летний мужчина выставил жену с четырехлетним ребенком на мороз, а сам заодно. . Событие произошло в деревне Святопетровское Бучанского района.
Когда на вызов о семейном насилии прибыли полицейские, мужчина начал угрожать им винтовкой. Для задержания агрессивного француза была проведена специальная полицейская операция при участии бойцов спецподразделения КОРД.
«Уже через час ребенок был в безопасности, а дебошир в наручниках»,— сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.
Видео с кадрами спецоперации
Между тем Дарницкий райсуд Киева избрал 62-летнему мужчине, который два дня насиловал девушку безальтернативную меру пресечения— содержание под стражей. /p>
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»