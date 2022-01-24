Под Киевом француз выгнал жену с ребенком на мороз и забаррикадировался в доме: видео

magictr | 24.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Агрессивного мужчину задержали бойцы спецподразделения КОРД. Фото: скриншот с видео

Спецназначении штурмом взяли дом, в котором забаррикадировался вооруженный гражданин Франции.

До этого 31-летний мужчина выставил жену с четырехлетним ребенком на мороз, а сам заодно. . Событие произошло в деревне Святопетровское Бучанского района.

Когда на вызов о семейном насилии прибыли полицейские, мужчина начал угрожать им винтовкой. Для задержания агрессивного француза была проведена специальная полицейская операция при участии бойцов спецподразделения КОРД.

«Уже через час ребенок был в безопасности, а дебошир в наручниках»,— сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Видео с кадрами спецоперации

Между тем Дарницкий райсуд Киева избрал 62-летнему мужчине, который два дня насиловал девушку безальтернативную меру пресечения— содержание под стражей. /p>

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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