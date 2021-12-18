Под аплодисменты и музыку: в Киеве зажгли главную елку страны

magictr | 18.12.2021 | Новости | Комментариев нет

1342

Под оплески и музыку: в Киеве зажгли главную елку страны

В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: Даша ГРИШИНА

Церемония состоялась при участии мэра столицы Виталия Кличко.

На Софиевской площади традиционно зажгли главную елку страны. Правда, в этом году церемония состоялась не в День Святого Николая, как всегда, а сегодня, 18 декабря. Зажечь 31-метровую искусственную красотку пришли несколько тысяч человек. Все они вместе с мэром Виталием Кличко громко отсчитывали секунды до официального открытия. Под громкие аплодисменты елка засияла красно-золотыми огоньками. Посмотреть на хвойное украшение можно будет до 16 января.

Под аплодисменты и музыку: в Киеве зажгли главную елку страны

Зажечь 31-метровую искусственную красотку пришли несколько тысяч человек

На площади уже работают развлекательные зоны, каток, детские карусели, фотозоны и футкорты с ароматным глинтвейном и.

Также жители столицы смогут насладиться новогодне-рождественскими праздниками на нескольких локациях Печерская. А уже завтра в парке Шевченко заработает приемная Святого Николая.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr