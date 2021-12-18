Под аплодисменты и музыку: в Киеве зажгли главную елку страны
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В Киеве зажгли главную елку страны. Фото: Даша ГРИШИНА
Церемония состоялась при участии мэра столицы Виталия Кличко.
На Софиевской площади традиционно зажгли главную елку страны. Правда, в этом году церемония состоялась не в День Святого Николая, как всегда, а сегодня, 18 декабря. Зажечь 31-метровую искусственную красотку пришли несколько тысяч человек. Все они вместе с мэром Виталием Кличко громко отсчитывали секунды до официального открытия. Под громкие аплодисменты елка засияла красно-золотыми огоньками. Посмотреть на хвойное украшение можно будет до 16 января.
Зажечь 31-метровую искусственную красотку пришли несколько тысяч человек
На площади уже работают развлекательные зоны, каток, детские карусели, фотозоны и футкорты с ароматным глинтвейном и.
Также жители столицы смогут насладиться новогодне-рождественскими праздниками на нескольких локациях Печерская. А уже завтра в парке Шевченко заработает приемная Святого Николая.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»