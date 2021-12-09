Почти 5 тысяч киевлян прививались на железнодорожном вокзале
Пункт вакцинации на столичном вокзале. Фото: Даша Гришина
В общей сложности на украинских железнодорожных вокзалах вакцинировались более ста тысяч человек.
Прививаться во временном пункте вакцинации на железнодорожном вокзале в Украине можно с 21 октября 2021 года. На сегодняшний день общее количество привитых там лиц достигает отметки более ста тысяч.
Итак, 100-тысячным вакцинированным стал житель Житомирщины
Виталий Хромец. Мужчина получил прививку в пункте, на вокзале в Коростене.
Прессслужба «Укрзализныци» рассказывает журналистке «Вечернего Киева», что на центральном железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский привились уже почти 5 тысяч человек. За день приходит от 70 до 180 человек. Отметим, что в зале ожидания №2, как на втором этаже вокзала, работает пункт вакцинации. Киевлянам и гостям города предлагают три антиковдные сыворотки на выбор: Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.
Также на столичном вокзале можно сделать экспресс-тест в двух пунктах: на первом этаже и на втором. Услуга стоит 350 гривен.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»