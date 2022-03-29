Почти 20 тысяч гривен предлагают по книге Кипиани на благотворительном аукционе для армии
За книгу Вахтанга Кипиани «Дисиденты» с автографом автора на аукционе «Свой за свой. Благотворительный аукцион на поддержку армии» предлагают 19500 гривен.
Это не окончательная цена, потому что по правилам конкурса торг завершится через 2 сутки после последней ставки. А они все растут и растут из первоначальных 200 гривен.
«На днях украинская разведка сообщила, что в городах Кременная и Рубежное в Луганской области, а также в Гродно Черниговской области кафиры изымали из библиотек книжку Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» и с. Что, они хорошо знают: наша история — тоже наше оружие. Вахтанг, который сейчас защищает Киев в рядах Территориальной обороны, передал аукциону свою книгу „Дисиденты“. Это сборник интервью с теми, кто подвешивал фундамент, на котором держалась тюрьма под названием Советский Союз»,— говорится в описании этого лота.
Книга вышла в 2021 году в издательстве «Виват». Средства от продажи будут переданы в пользу волонтера Александра в город Чернигов.
Благотворительный аукцион «Свой за свой» был организован в июне 2014 года. Украинцы предоставляют лоты: книги, керамику, игрушки, украшения и другое, другие украинцы их покупают, а деньги перечисляют проверенным волонтерам, которые занимаются закупкой и пересылкой товаров для украинской армии.
За это время сотни тысяч гривен направили на потребности военных.
Напомним, чтобы собрать средства на помощь армии, в Украине создали благотворительную коллекцию NFT-искусства на тему войны от подростков 11-17 лет.
Наталья МАРКОВ< /strong>, «Вечерний Киев»