Почти 125000 киевских школьников уже оформили электронные ученические и пользуются льготами
Электронные ученические. Фото: КГГА
Благодаря таким картам ученики школ могут пользоваться городским коммунальным транспортом бесплатно.
2020 года школьники столицы впервые получили электронные ученические. Благодаря этим картам, дети начали ездить в общественном транспорте бесплатно. А их родители через специальное приложение могут отслеживать местонахождение ребенка.
Олег Половинко, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА посчитал, что за эти два года школьникам выдали более 120 тысяч таких билетов.
«На сегодняшний день электронных ученических заказали уже 124595, изготовили — 112503, а передали на доставку в школы — 95704 карт», — говорит Олег Половинко.
«Электронный ученический — это первый шаг для создания дополнительных цифровых сервисов для школьников. А прозрачность и простота оформления — одно из главных преимуществ», — говорит Петр Оленич.
В приложении можно также просматривать историю поездок и заблокировать ученический в случае потери.
Отметим, что школьники и в дальнейшем могут ездить бесплатно в городском транспорте, но для этого необходимо успеть до 1 марта оформить «Электронную карту ученика».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев »