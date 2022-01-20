Почти 125000 киевских школьников уже оформили электронные ученические и пользуются льготами

magictr | 20.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Электронные ученические. Фото: КГГА
Благодаря таким картам ученики школ могут пользоваться городским коммунальным транспортом бесплатно.

2020 года школьники столицы впервые получили электронные ученические. Благодаря этим картам, дети начали ездить в общественном транспорте бесплатно. А их родители через специальное приложение могут отслеживать местонахождение ребенка.

Олег Половинко, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА посчитал, что за эти два года школьникам выдали более 120 тысяч таких билетов.

«На сегодняшний день электронных ученических заказали уже 124595, изготовили — 112503, а передали на доставку в школы — 95704 карт», — говорит Олег Половинко.

Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева, а также заместитель председателя КГГА напоминает, что оформить ребенку ученический, родители могут буквально у нескольких кликов. Кроме того, к пластиковой карте можно присоединить к «Киев Цифровой» .

«Электронный ученический — это первый шаг для создания дополнительных цифровых сервисов для школьников. А прозрачность и простота оформления — одно из главных преимуществ», — говорит Петр Оленич.

В приложении можно также просматривать историю поездок и заблокировать ученический в случае потери.

Отметим, что школьники и в дальнейшем могут ездить бесплатно в городском транспорте, но для этого необходимо успеть до 1 марта оформить «Электронную карту ученика».

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев »

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