Почти 12 тысяч больных: в столице возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 497 человек. Фото из открытых источников
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 49,6%.
В целом в столице заболевания выросло на 30% в сравнении с предыдущей неделей. Так, детей заболело — 4891 4%), взрослых — 7017 человек (рост на 36,9%).
«В структуре заболеваемости дети составляют 41,1%, а на предыдущей неделе — 45,1%. Из них 46,2% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 2263 случая среди школьников», — сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава». В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 497 человек, из них 108 детей. Медики напоминают, что наиболее эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Чтобы поощрить киевлян делать прививки от гриппа в Минздраве даже ввели акцию — приблизили услугу к людям и делали уколы в сети столичных аптек. Людям нужно было только заплатить за сам препарат.
Чтобы не переплачивать за вакцинацию в частных клиниках жителей города приглашают в одно из 25-ти коммунальных медицинских учреждений первичного звена. Прививка проводится вакцинами «ВАКСИГРИП ТЕТРА» и «ДжиСи Флю» — их нужно приобрести в аптеке. Осмотр врача, консультация, сама манипуляция — бесплатные. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не нуждается.
Кстати, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко также напомнил, что прививку от гриппа и коронавирусной болезни можно делать одновременно, но — в разные руки.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»