Почти 100 культурных институтов отправили россиян в банк

magictr | 29.03.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Почти 100&nbsp культур у бан

На фасаде Метрополитен-опера разместили флаг Украины. Фото: The Metropolitan Opera

Великие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы отказываются от сотрудничества с россиянами.

Украинский народ благодарит международное культурное сообщество за беспрецедентную поддержку.

«Самые крупные музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы уже с нами. Продолжаем борьбу против русских оккупантов. Призываем другие организации присоединиться к международному культурному сопротивлению. Культура страны-агрессора не должна присутствовать на международной арене»,— отмечают в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Прекратили любое сотрудничество с культурными и креативными секторами АРФ:

  • Европейская киноакадемия
  • Каннский кинофестиваль
  • Европейская ассоциация фестивалей
  • Европейский культурный фонд
  • Метрополитен-опера
  • Оперный театр «La Scala»
  • Парижская национальная опера
  • Королевская академия искусств
  • Музей русского искусства в Амстердаме
  • Датский фонд искусств
  • Румынский культурный фонд
  • Национальный культурный фонд Болгарии
  • Сеть галерей «Tate »
  • Франкфуртская книжная ярмарка
  • Литовский национальный театр оперы и балета
  • Эстонская национальная опера
  • Латвийский национальный театр оперы и балета
  • Международная ассоциация искусствоведов
  • Universal Music Group
  • Sony Music
  • Warner Music Group
  • Spotify
  • Sony Pictures
  • The Walt Disney Company
  • Netflix
  • Шведский сервис аудиокниг Storytel
  • Болонская ярмарка детской книги
  • Пражская книжная ярмарка «Мир книги»
  • Варшавская книжная ярмарка
  • Лейпцигская книжная ярмарка
  • Сеульская международная книжная ярмарка< /li>
  • Тайбейская международная книжная выставка
  • Международная ярмарка в Гетеборге
  • Международная книжная ярмарка в Боготе
  • Международный книжный фестиваль в Будапеште
  • Бразильская книжная палата
  • Иерусалимский международный книжный форум
  • Международная книжная ярмарка в Гвадалахаре
  • Брюссельская книжная выставка
  • Discovery
  • Издательский дом «Condé Nast»
  • Медиагруппа «Hearst Magazines»
  • Аукционный дом «Sotheby's »
  • Аукционный дом «Christie's»
  • Аукционный дом «Bonhams»

    • < li style="text-align:justify;">Международная федерация художественных советов и культурных агентств

  • Европейская сеть международной мобильности «On
  • TheMove»< /li>
  • Европейская театральная конвенция
  • Европейская сеть культурного менеджмента и культурной политики
  • European Folk Network
  • Международный совет архивов
  • Сеть резиденций «Res Artists»
  • Сеть современного перформативного искусства «International network for contemporary performing arts»
  • Европейская федерация журналистов
  • School of Visual Arts Galleries
  • The International Book Fairs< /li>
  • Powergraph
  • Montreal Symphony Orchestra
  • Concertino Praga
  • Cardiff Philharmonic
  • Zagreb orchestra
  • Teater powszechny
  • The Anglo-Russian Opera and Ballet
  • Penguin Random House
  • Simon & Schuster
  • Gardners
  • Bavarian State Opera
  • Zurich Opera House
  • The Munich Philharmonic
  • Theatres in Northampton
  • Theatres in Wolverhampton
  • Emmy Award
  • Министерство культуры Эстонии
  • Совет искусств Англии
  • Литовский совет по вопросам культуры
  • Министерство культуры и спорта Испании
  • Шведский Совет искусств
  • Pro Helvetia
  • Канадский совет искусств
  • International Association of Art (IAA) Europe
  • Дрезденский оперный балл

Россияне уничтожают украинские достопримечательности, театры, церкви и музеи. Убивают детей.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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