Почти 100 культурных институтов отправили россиян в банк
На фасаде Метрополитен-опера разместили флаг Украины. Фото: The Metropolitan Opera
Великие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы отказываются от сотрудничества с россиянами.
Украинский народ благодарит международное культурное сообщество за беспрецедентную поддержку.
«Самые крупные музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы уже с нами. Продолжаем борьбу против русских оккупантов. Призываем другие организации присоединиться к международному культурному сопротивлению. Культура страны-агрессора не должна присутствовать на международной арене»,— отмечают в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Прекратили любое сотрудничество с культурными и креативными секторами АРФ:
- Европейская киноакадемия
- Каннский кинофестиваль
- Европейская ассоциация фестивалей
- Европейский культурный фонд
- Метрополитен-опера
- Оперный театр «La Scala»
- Парижская национальная опера
- Королевская академия искусств
- Музей русского искусства в Амстердаме
- Датский фонд искусств
- Румынский культурный фонд
- Национальный культурный фонд Болгарии
- Сеть галерей «Tate »
- Франкфуртская книжная ярмарка
- Литовский национальный театр оперы и балета
- Эстонская национальная опера
- Латвийский национальный театр оперы и балета
- Международная ассоциация искусствоведов
- Universal Music Group
- Sony Music
- Warner Music Group
- Spotify
- Sony Pictures
- The Walt Disney Company
- Netflix
- Шведский сервис аудиокниг Storytel
- Болонская ярмарка детской книги
- Пражская книжная ярмарка «Мир книги»
- Варшавская книжная ярмарка
- Лейпцигская книжная ярмарка
- Сеульская международная книжная ярмарка< /li>
- Тайбейская международная книжная выставка
- Международная ярмарка в Гетеборге
- Международная книжная ярмарка в Боготе
- Международный книжный фестиваль в Будапеште
- Бразильская книжная палата
- Иерусалимский международный книжный форум
- Международная книжная ярмарка в Гвадалахаре
- Брюссельская книжная выставка
- Discovery
- Издательский дом «Condé Nast»
- Медиагруппа «Hearst Magazines»
- Аукционный дом «Sotheby's »
- Аукционный дом «Christie's»
- Аукционный дом «Bonhams»
- Европейская сеть международной мобильности «On
- TheMove»< /li>
- Европейская театральная конвенция
- Европейская сеть культурного менеджмента и культурной политики
- European Folk Network
- Международный совет архивов
- Сеть резиденций «Res Artists»
- Сеть современного перформативного искусства «International network for contemporary performing arts»
- Европейская федерация журналистов
- School of Visual Arts Galleries
- The International Book Fairs< /li>
- Powergraph
- Montreal Symphony Orchestra
- Concertino Praga
- Cardiff Philharmonic
- Zagreb orchestra
- Teater powszechny
- The Anglo-Russian Opera and Ballet
- Penguin Random House
- Simon & Schuster
- Gardners
- Bavarian State Opera
- Zurich Opera House
- The Munich Philharmonic
- Theatres in Northampton
- Theatres in Wolverhampton
- Emmy Award
- Министерство культуры Эстонии
- Совет искусств Англии
- Литовский совет по вопросам культуры
- Министерство культуры и спорта Испании
- Шведский Совет искусств
- Pro Helvetia
- Канадский совет искусств
- International Association of Art (IAA) Europe
- Дрезденский оперный балл
< li style="text-align:justify;">Международная федерация художественных советов и культурных агентств
Россияне уничтожают украинские достопримечательности, театры, церкви и музеи. Убивают детей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»