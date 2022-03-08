Почему российские самолеты падают: Министерство образования создало новую школу
Единицы измерения нашего времени
Министерство образования и науки запустило шутливую онлайн-школу «Паляница».
Первый урок, посвященный теме аэродинамики, так и называется — аэродинамика по-украински.
В частности, в этом видео объясняют, почему самолет летит и не падает. А также почему самолеты захватчика падают. На простых примерах показано для чего нужна физика — знать, как сбивать вражеские самолеты.
Также у видео есть «домашнее задание». Задача в условиях которой есть данные: наше ПВО под Волновахой сбило самолет россиян. За ним отправили спасательный вертолет. Он тоже был сбит. Сколько еще техники должны запустить кафиры, чтобы понять, что на нашей земле не нужно никого спасать?
Во время военных действий дети являются одной из наиболее уязвимых категорий и нуждаются в психологической поддержке. В помощь родителям и учителям созданы видеоинструкции и инфографики, содержащие рекомендации и практические советы для родителей, что: находятся с детьми в бомбоубежищах и укрытиях; передвигаются в другие города, остаются дома и ждут возвращения родных-героев из зоны боевых действий. Эти видео- скорая «психологическая» помощь для детей. Для них создана отдельная страница на официальном сайте МОН bit.ly/35GFkJ6 и на Youtube-канали МОН bit.ly/3ss7QXA.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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