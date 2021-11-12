Почему некоторые дома в столице остаются без отопления: объяснение КГГА
Один из проблемных домов на улице Кудрявской, 13/19. Фото: КГГА
В Киеве полностью развернули работу централизованной системы теплоснабжения. Однако на сегодняшний день в столице остаются отдельные жилые дома, где не подключено тепло. Либо правление домов экономит, либо есть проблемы с техническим состоянием оборудования, которые помогает решить город.
Эти дома условно можно разделить на две категории.
- дома ОСМД, ЖСК и другие, где принято решение отсрочить подключение с целью экономии.
- дома, имеющие собственные котельные, обслуживающие частные компании, и сейчас идет процесс получения газа.
Город в индивидуальном порядке помогает решить проблемные ситуации. Об этом во время выезда на один из таких домов с кровельной котельной на улице Кудрявской, 13/19 сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, правление домов, не подключающих тепло соображений экономии, имеют на это полное право. Однако они должны согласовать это решение с жильцами и оценить уровень энергоэффективности зданий.
«В случае проблемных домов мы подключаемся и решаем уже в оперативном порядке. Например, дом на улице Кудрявской, 13/19 имеет котельную на чердаке, оборудование которой уже изношено, котлы нуждаются в замене. Обслуживание котельной частной организации. Сейчас здесь создано ОСМД, которое самостоятельно справиться с проблемой не могло. Вопрос включения этого дома — решен, технические мероприятия здесь будут завершены, и включат уже сегодня. Параллельно мы отработали варианты капремонта или переключения. Будем совместно с ОСМД через программу софинансирования закладывать замену этих котлов», — отметил Петр Пантелеев.
>Дом на улице Кудрявской, 13/19 имеет котельную на чердаке, оборудование которой уже изношено, котлы нуждаются в замене. Фото: КГГА =»Почему некоторые дома в столице остаются без отопления: объяснение КГГА» />
Дом на улице Кудрявской, 13/19 имеет котельную на чердаке, оборудование которой уже изношено, котлы нуждаются в замене. Фото: КГГА
Дом на улице Кудрявской, 13/19 имеет котельную на чердаке, оборудование которой уже изношено, котлы нуждаются в замене. Фото: КГГА
Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что пример Кудрявской подтверждает тот факт, что кровельные котельные могут функционировать только при условии соответствующего обслуживания, наличия персонала, плановых обследований, чтобы объект соответствовал нормам безопасности, выполнению ряда регламентных норм. И когда котельная новая и работает стабильно, проблем нет. Но потом нужны значительные инвестиции в ремонт.
«Крышные котельные — только иллюзия автономного отопления, ведь они также потребляют природный газ, за который нужно платить и иметь соответствующие договоры с НАК „Нафтогаз“ или с другими поставщиками. Большая экономия — тоже миф, потому что проходит 10-15 лет и нужно покупать новые котлы, которые стоят десятки миллионов гривен. Спрашивается: способны ли владельцы квартир собрать такую сумму? Поэтому более экономным и безопасным вариантом является использование централизованной системы, которая уже существует и сегодня работает стабильно, что подтверждает опыт теплоснабжения крупных городов», — сказал Петр Пантелеев. В столице продолжается модернизация одной из старейших ТЭЦ — Дарницкий ТЭЦ завершают установку третьего электрофильтра
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»