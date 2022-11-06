Победу посвятил ВСУ: 26-летний Иван Никун установил рекорд Украины
Это достижение в номинации “Наибольшее количество приседаний со штангой 80 кг в час”.
Предыдущее достижение принадлежало россиянину, выполнившему упражнение 522 раза. Украинцу удалось присесть 534 раза. “Побить рекорд россиянина — для меня, украинского патриота, было делом чести”, — говорит спортсмен.
Иван Никун из Кирнасовки, что в Винницкой области, давно вынашивал замысел такого рекорда. Но ждал для этого удобного случая. И вот, когда его товарищ и тренер организовал в Каменец-Подольском благотворительный турнир, на котором собирали деньги на нужды ВСУ, решил сделать попытку установления рекорда.
“Я готовился в течение четырех месяцев 4 — 5 раз в неделю по 2 — 3 часа, — говорит мужчина. — Раз в десять дней выполнял программу рекорда — и все удавалось. Так что нужно было как минимум повторить это уже на камеру…”
Силач придерживался диетического питания, изъял из рациона сладкое, жиры, спиртное. Предпочтение отдавал белкам, медленным углеводам.
В определенный для рекорда день чувствовал себя отлично — как физически, так и нравственно. За час присел со штангой 534 раза!
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Своим результатом я доволен, но как самокритический человек отмечу: можно было бы и лучше, — говорит рекордсмен. — Безусловно, свою победу посвящаю армии! Я хотел бы, чтобы украинцы были первыми во всем.
Достижения Ивана Никуна внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
К слову, это уже второе достижение спортсмена. Три года назад он присел 139 раз за 23 минуты, имея на плечах 100-килограммовую штангу.