«Победа Революции достоинства досталась очень высокой цене»,— Виталий Кличко
«Победа Революции достоинства досталась очень высокой ценой», — Виталий Кличко
Мэр Киева, Виталий Кличко отметил память Героев Небесной Сотни.
«Друзья! В этот день мы вспоминаем тех, кто восемь лет назад уложил жизнь за европейское будущее, за независимость и достоинство украинского народа. За наше с вами право жить в свободной стране. Победа революции достоинства досталась очень высокой цене. Мы помним об этом. И чтим подвиг Героев Небесной Сотни»,— отметил мэр.
Также, Кличко добавил, что в 2014 году украинцы отстояли свой выбор в пользу демократических. принципов, открытой экономики и личной свободы. И восемь лет продолжают защищать этот выбор. Героически, самоотверженно и ценой жизней своих лучших патриотов… Россия не унимает своих имперских стремлений. Ибо демократическая, успешная и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина представляет смертельную опасность для российского авторитаризма.
«Какие в 2014 году, мы вновь перед большой угрозой. Угроза своей государственности, территориальной целостности, жизнь украинцев. Мы должны выстоять! Объединиться и дать отпор агрессору. Ради памяти о Героях Небесной Сотни, памяти о воинах, погибших на востоке нашей страны, ради будущего нашего государства и наших детей! Слава Героям! Слава Украине!»,— отмечает Виталий Кличко.
Журналисты «Вечернего Киева» писали о самом молодом Герое Небесной Сотни— 19-летнем Романе Гурике, погибшем во время Революции Достоинства.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»