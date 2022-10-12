По Запорожью россияне выпустили около семи ракет, а Никополь обстреляли зажигательными боеприпасами
Утром над Николаевщиной силами и средствами ПВО сбиты девять вражеских дронов-камикадзе.
Событие: Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье, Николаев и Днепропетровщину. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы среди мирного населения.
Детали и комментарии: «По Запорожью и пригородам выпущено около семи ракет С-300. Две из них попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли. Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью сел. Жертв, к счастью нет. Еще две ракеты упали в поле возле другой деревни», — сказал он. сообщил глава ОВА Александр Старух.
Как уточнили в территориальном подразделении ГСЧС, в одном из поселков пригорода в результате попадания ракеты на территорию частного домовладения произошло частичное разрушение дома и хозяйственных построек. В результате этого оказалась заблокированной семья, скрывавшаяся в погребе. Прибывшие на место происшествия спасатели, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка.
Вчера вечером военные РФ, кроме областного центра, вели обстрелы по населенным пунктам Запорожской области.
«Российские террористы, которые назвали себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись в город Орехов и пгт Степногорск. В результате жестоких обстрелов погибли семь человек и еще столько же травмированы», – сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
По информации главы Запорожской ОВА Александр Старуха, в Орехове во время восстановления поврежденной линии электропередач погибли два работника районных электросетей. Еще двое с ранениями эвакуированы в госпиталь.
«На Никополь Днепропетровской области враг выпустил более 100 снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина находятся в больнице в тяжелом состоянии. В городе изуродованы более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации. В Марганецкой и Мировской общинах прошло без пострадавших. написал в Facebook глава ОВА Валентин Резниченко.
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Руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко уточнил, что российские войска обстреляли Никополь, применив запалы. >
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины, расположенные близко к линии столкновения и у границы с РФ в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности под ударами оказались: Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее. По предварительным данным, пострадавших нет.
Об обстреле Николаева сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким. Он не опубликовал подробностей, а лишь отметил «Русня возбудилась. Тревога не просто так».
Как отметили в командовании Воздушных Сил ВСУ, утром над Николаевщиной силами и средствами ПВО командование «Юг» сбито девять вражеских дронов -камикадзе «Shahed-136».
По информации главы Донецкой ОВА Павел Кириленко за прошедшие сутки россияне убили шесть мирных жителей области. Еще один человек ранен.
Россия использовала большую часть своего потенциала для нанесения ударов авиацией по территории Украины, поэтому постоянных атак, которые были 10 октября, не следует ожидать. А Иранские беспилотники не способны нанести значительный ущерб. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.