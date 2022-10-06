По Запорожью оккупанты выпустили семь ракет, разрушены многоэтажки, есть погибшие и раненые
Утром во время воздушной тревоги взрывы раздавались также в Харькове, Днепропетровщине и Хмельнитчине.
Событие:Сегодня в пять утра российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. По жилым микрорайонам выпустили семь ракет.
Детали и комментарии: «В результате такого массированного обстрела разрушены многоэтажки. Под завалами оказались люди. Подразделения ГСЧС за это утро спасли 16 человек», – сообщили в территориальном подразделении спасательной службы.
В настоящее время объемы разрушений уточняются. Глава ОВА Александр Старух сообщил о жертвах среди мирного населения.
«Одна женщина погибла. Еще одна скончалась в машине скорой помощи», – сказал он. написал он в Facebook.
«Также в настоящее время есть информация о 10 пострадавших. Двое из них отказались от госпитализации, 8 госпитализированы. Люди, находящиеся в больницах, находятся в состояниях средней и легкой тяжести», &ndash ; добавил секретарь городского совета Анатолий Куртуев.
В связи с ликвидацией последствий ракетных ударов движение транспорта в центральной части города частично ограничено. Перекрыт проезд по трем важным дорожным магистралям. Горожане предупредили о вероятности повторных ракетных атак
В Офисе президента отреагировали на атаку оккупантов по Запорожье. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил в своем Telegram, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми.
«Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция» , – отметил Ермак.
В то же время спасатели области отчитались о ликвидации последствий вражеских обстрелов Запорожья за минувшие сутки.
Читайте также: Путин подписал законы о «присоединении» 4 украинских областей к составу России и назначил гауляйтеров «Пиротехники ГСЧС обнаружили 29 кассетных элементов и 3 единицы безопасных остатков от баллистических ракет оперативных тактических и оперативных тактических и всех оперативных тактических и оперативных тактических и оперативных такси. взрывоопасные предметы уничтожены», – отметили спасатели.
Ночью оккупанты нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района Харькова. По предварительной информации были применены дроны-камикадзе.
«Возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых зданий. Пострадавших нет, — сообщил в Facebook глава ОВА Олег Синегубов. — По области оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелечу, Красное и др. В результате обстрелов Купянска с ранениями госпитализировали троих мужчин».
В территориальном подразделении ГСЧС уточнили, что в результате вражеских атак возникли два пожара общей площадью около 1 000 квадратных метров. В 04:40 они полностью ликвидированы.
Ночные вражеские обстрелы зафиксированы в трех общинах Никопольского района на Днепропетровщине.
«В самом Никополе изуродовано предприятие, семь частных домов, газопровод, линию произошел пожар, который уже потушили, – сообщил председатель областного совета Николай Лукашук. – Кроме этого, россияне обстреляли Марганецкую и Мировскую общины. .
Сегодня утром российская армия нанесла удар по территории Хмельницкой области. Взрывы раздались во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий. Он уточнил, что предварительной информацией пострадавших нет.
Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин отметил, что ситуация в городе и общине контролируемая.