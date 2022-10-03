По Запорожью на рассвете рашисты выпустили около 10 ракет
Как прошли ночь и утро в других регионах Украины?
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Фото: Анатолий Куртев/» -star-o»>
Событие:Сегодня утром враг нанес очередные ракетные удары по Запорожью и Днепропетровской области, а также обстрелял населенные пункты Донбасса и Николаевщины. Об этом говорится в возведении областных военных администраций.
Детали и комментарии:«Около пяти утра по Запорожье и двум пригородным селам выпущено до десяти ракет С300, – сообщил в Telegram председатель ОВА Александр Старух. – В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. В настоящее время известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. атак по селам вблизи города пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали за пределы населенных пунктов».
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в Запорожье разрушения получили два образовательных и медицинских учреждения и многоэтажки.
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На Днепропетровщине утро также началось с ракетной атаки. Рашисты ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется.
«Всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы, — написал в Facebook председатель ОВА Валентин Резниченко. Никопольский район россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам — Никопольской, Марганецкой и Мирганской и Мирганехской и Миранской» В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме.Пламя огнеборцы уже умерили. районе в селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети».
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Ночью были обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта Донецкой области. Утром рашисты обстреляли Часов Яр, разрушено здание и общежитие ПТУ. Под завалами могут находиться люди. Также утром зафиксирован ракетный удар по Краматорской промзоне, танковый обстрел села Каменка. Как сообщил председатель ОВА Павел Кириленко, по области за сутки один погибший и девять раненых.
Сегодня утром зафиксированы вражеские обстрелы акватории города Очаков Николаевской области. Ночью взрывы раздавались возле села Широкое. Вчера вечером обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется.
За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы Купянского, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, с ранениями, полученными в результате российских обстрелов, за сутки госпитализированы двое гражданских жителей. В области продолжается процесс разминирования, пиротехниками ГСЧС в течение суток обезврежено 569 взрывоопасных предметов. Вчера Изюмском районе недалеко от Балаклеи на мини взорвался автомобиль экстренной медицинской помощи. К сожалению, водитель погиб, фельдшер получил ранения. Кроме того, в Харьковском районе на мини взорвался мужчина, госпитализированный.
Вчера вечером зафиксировано три минометных прилета в Краснопольской общине Сумской области. Также рашисты избивали из ствольной артиллерии по территории Сумского района, всего 56 приходов. В результате вражеских обстрелов повреждено 10 частных домов, существенно пострадала сельская школа, повреждена линия электропередач, газопровод, водонапорная башня и трансформатор. К счастью, обошлось без жертв среди людей.