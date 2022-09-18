По улицам белгорода бродят пьяные дезертиры, – британский журналист
О «железной дисциплине» во «второй армии мира» свидетельствует и перехваченный украинской военной разведкой разговор оккупанта с невестой.
Событие: В результате успешного контрнаступления ВСУ российский белгород заполонили беженцы и пьяные дезертиры. Жителям города уже не удастся игнорировать полномасштабную войну.
Детали и комментарии:Как сообщает британское издание The Guardian, из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении в белгороде сейчас очень много беженцев и российских военнослужащих, которым пришлось бросать свои боевые позиции. О полномасштабном конфликте россиянам напоминает система противовоздушной обороны, несколько раз в день работающая над городом.
«На границе русские и украинские солдаты стоят на виду друг у друга. Трое солдат из России осетии бродят по незнакомым улицам мимо величественного Спасо-Преображенского собора как-то поздно вечером. Они шатаются на ногах, возможно, пьяны или устали. И ищут, где поесть», – говорится в репортаже из белгорода британского журналиста Эндрю Рота.
В ходе общения с репортером выходцы из осетии признались, что участвовали в боевых действиях в Украине и дислоцировались в селе Большие Проходы к северу от Харькова. Однако после успешного контрнаступления ВСУ оккупантам поступил приказ срочно покинуть свои позиции и вернуться в Россию.
А между тем наша военная разведка обнародовала очередной перехват разговора российского оккупанта, вероятно с невестой, хвастающейся «невероятно высокой дисциплиной» в армии.
«У меня здесь прикольная жизнь, но когда я ворую какую-то технику это интересно. Залетаю в заброшенные дома, в гараж, если есть мотоциклы, то пытаюсь завезти, если завожу, то угоняю», – говорит оккупант.
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Девушка спрашивает, зачем он это делает.
«Ну потому, что надо транспорт здесь как-то искоренять, потому, что мирные могут ехать к своим тихонько и передавать, что происходит в деревне. Потому что здесь в деревне процентов 20 населения мирные жители, а остальные мы. Ну это прикольно, просто прикольно гонять по улицам, учиться водить, играть в GTA, стрелять по курам. отметил россиянин.
Вчера поздно вечером пьяные российские военные устроили автоматную стрельбу в Левобережном районе временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
«Мариуполь. Очередной вечер с автоматными выстрелами. Приморский и Левобережный район, оккупанты устроили стрельбу. Причина стандартная – алкоголь и страх. Чтобы оправдать свое пребывание в тыла, россияне распространяют слухи о наличии ДРГ, которые подкрепляются автоматными и пулеметными очередями во время комендантского часа. К счастью, никто из гражданских не пострадал», — сказал он. написал Андрющенко.