По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото
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Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Работы над защитой культурного наследия от вероятных обстрелов и бомбардировок районах столицы.
Департамент охраны культурного наследия КГГА совместно с небезразличной общественностью и при поддержке бизнеса продолжает работы по защите и укреплению памятников, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.
На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко
На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко
На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко
На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко
На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко
В частности, завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному.
Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко
Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко
Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко
Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко
Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко
На днях стартует укрепление памятника Григорию Сковороде.
На днях стартует укрепление памятника Григорию Сково. : Борис Корпусенко
Также 24 марта были завершены работы возле памятника Самсону, экспозиции музея Михайловского собора, на Каменице киевского войта, возле памятника Владимиру.
Были завершены работы у памятника Самсону. Фото: Борис Корпусенко
Решения, какие материалы и технологии использовать принимаются каждый раз индивидуально, объяснили «Вечернему Киеву» в Департаменте. В зависимости от типа и материала постамента, его высоты, надежности фундамента, оптимальности стоимости работ и т.п. -pamjatniki-ukripljujut-vid-mozhlivih-vorozhih-obstriliv-foto-29a0652.jpg» alt=»По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото» />
Памятник Владимиру Велико Фото: Борис Корпусенко
Памятник Владимиру Великому. Фото: Борис Корпусенко
Памятник Владимиру Великому. Фото: Борис Корпусенко
Памятник Владимиру Великому. Фото: Борис Корпусенко
К примеру, в случае с памятником Владимира Великогоприменение песка невозможно. Нижняя часть памятника закрыта плитами опалубки, что достаточно надежно от обломков взрыва. А верхняя часть частично закрыта щитами, частично слоями материала, являющегося противопожарным, и демпером от обломков. При защите, учитывавшей материал скульптуры, он достаточно прочен против малых обломков. Невозможность сильной нагрузки фундаментов сделали это решение единственно возможным в этом случае. -mozhlivih-vorozhih-obstriliv-foto-9a09c26.jpg» alt=»По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото» />
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко
Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко
«Я благодарю коллективы Департамента охраны культурного наследия и Киевского научно-методического центра за самоотверженную работу. Отдельное спасибо всем неравнодушным киевлянам, бизнесу, которые за эти несколько дней невероятно помогли и продолжают нам помогать. За два дня мы получили более 80 звонков с предложениями предоставить стройматериалы, свою профессиональную работу, технику. Нам передали два генератора. Работа кипит, а ваша помощь вдохновляет. Украинцы, вы — невероятные!» — подчеркнул директор Департамента Александр Никоряк.
Всех небезразличных представителей строительного бизнеса приглашают приобщиться к защите достопримечательностей Киева:
- < li>тем, кто может предоставить специалистов по монтажу строительных лесов и опалубки, строительных альпинистов, водителей манипулятора— необходимо обращаться по телефону +38 098 689 6322;
- кто может помочь с лесами строительными металлическими, опалубочной фанерой, доской, супердиффузионной огнестойкой мембраной, манипуляторами — обращаться по телефону +38 097 828 0627.
Памятник Данте Алигьери. Фото: Mysh Mark
Памятник Данте Алигьери. Фото: Mysh Mark
В Святошинском районе защитили памятник Преподобному Николаю Святоши, великому подвижнику, монаху Киево-Печерской Лавры, установленный 2006 года ипамятник Владимиру Вернадскому.
Памятник Вернадскому. Фото: Святошинская РГА
Памятник Преподобному Николаю Святоши. Фото: Святошинская РГА
Памятник Преподобному Николаю Святоши защитили мешками с песком. Фото: Святошинская РГА
«К работам по укреплению памятников присоединились все небезразличные: спортсмены, медики, работники администрации и коммунальщики. Привезли песок, формируем в мешки для последующей сборки. Данные конструкции убережут памятники от попадания мелких калибров»,— рассказал председатель Святошинской РГА Сергей Павловский.
От возможных обстрелов защищают не только памятники, но и здания. Так, для защиты нового комплекса Театра на Подоле использовали фрагмент декорации.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»