По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

magictr | 28.03.2022 | Новости | Комментариев нет

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Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

Работы над защитой культурного наследия от вероятных обстрелов и бомбардировок районах столицы.

Департамент охраны культурного наследия КГГА совместно с небезразличной общественностью и при поддержке бизнеса продолжает работы по защите и укреплению памятников, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

По всему Киеву памятники укрепляют от ></p> <p>На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко</p> <p><img class=

На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко

По&nbsp памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко

На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко

На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко

По  памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

На Контрактовой площади завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному. Фото: Борис Корпусенко

В частности, завершили укрепление памятника Петру Сагайдачному.

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Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских</p> <p>> Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко</p> <p><img class=

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

По&nbsp Памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских</p> <p>>Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко</p> <p><img class=

Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

По&киев; Памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских>p>Проводятся работы на памятнике Богдану Хмельницкому, Фото: Борис Корпусенко</p> <p>В настоящее время проводят работы на памятниках <strong>Богдана Хмельницкого</strong>, <strong>Княгине Ольге</strong> и<strong>Николаю Лысенко.< /strong></p> <p><img class=

Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко

По&nbsp памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко

По&nbsp памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко

Укрепили и памятник Николаю Лысенко возле Национальной оперы. Фото: Борис Корпусенко

На днях стартует укрепление памятника Григорию Сковороде.

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

На днях стартует укрепление памятника Григорию Сково. : Борис Корпусенко

Также 24 марта были завершены работы возле памятника Самсону, экспозиции музея Михайловского собора, на Каменице киевского войта, возле памятника Владимиру.

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских>p> Были завершены работы у памятника Самсону. Фото: Борис Корпусенко</p> <p><img class=

Были завершены работы у памятника Самсону. Фото: Борис Корпусенко

Решения, какие материалы и технологии использовать принимаются каждый раз индивидуально, объяснили «Вечернему Киеву» в Департаменте. В зависимости от типа и материала постамента, его высоты, надежности фундамента, оптимальности стоимости работ и т.п. -pamjatniki-ukripljujut-vid-mozhlivih-vorozhih-obstriliv-foto-29a0652.jpg» alt=»По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото» />

Памятник Владимиру Велико Фото: Борис Корпусенко

По  памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник Владимиру Великому. Фото: Борис Корпусенко

Памятник Владимиру Великому. Фото: Борис Корпусенко

По  памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник Владимиру Великому. Фото: Борис Корпусенко

К примеру, в случае с памятником Владимира Великогоприменение песка невозможно. Нижняя часть памятника закрыта плитами опалубки, что достаточно надежно от обломков взрыва. А верхняя часть частично закрыта щитами, частично слоями материала, являющегося противопожарным, и демпером от обломков. При защите, учитывавшей материал скульптуры, он достаточно прочен против малых обломков. Невозможность сильной нагрузки фундаментов сделали это решение единственно возможным в этом случае. -mozhlivih-vorozhih-obstriliv-foto-9a09c26.jpg» alt=»По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото» />

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко

По  памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко

По  памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник княгини Ольге на Михайловской площади. Фото: Борис Корпусенко

«Я благодарю коллективы Департамента охраны культурного наследия и Киевского научно-методического центра за самоотверженную работу. Отдельное спасибо всем неравнодушным киевлянам, бизнесу, которые за эти несколько дней невероятно помогли и продолжают нам помогать. За два дня мы получили более 80 звонков с предложениями предоставить стройматериалы, свою профессиональную работу, технику. Нам передали два генератора. Работа кипит, а ваша помощь вдохновляет. Украинцы, вы — невероятные!» — подчеркнул директор Департамента Александр Никоряк.

Всех небезразличных представителей строительного бизнеса приглашают приобщиться к защите достопримечательностей Киева:

    < li>тем, кто может предоставить специалистов по монтажу строительных лесов и опалубки, строительных альпинистов, водителей манипулятора— необходимо обращаться по телефону +38 098 689 6322;
  • кто может помочь с лесами строительными металлическими, опалубочной фанерой, доской, супердиффузионной огнестойкой мембраной, манипуляторами — обращаться по телефону +38 097 828 0627.

По всему Киеву от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник Данте Алигьери. Фото: Mysh Mark

По&nbsp Памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник Данте Алигьери. Фото: Mysh Mark

В Святошинском районе защитили памятник Преподобному Николаю Святоши, великому подвижнику, монаху Киево-Печерской Лавры, установленный 2006 года ипамятник Владимиру Вернадскому.

По всему Киеву памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник Вернадскому. Фото: Святошинская РГА

По&nbsp памятники укрепляют от возможных вражеских обстрелов: фото

Памятник Преподобному Николаю Святоши. Фото: Святошинская РГА

Памятник Преподобному Николаю Святоши защитили мешками с песком. Фото: Святошинская РГА

«К работам по укреплению памятников присоединились все небезразличные: спортсмены, медики, работники администрации и коммунальщики. Привезли песок, формируем в мешки для последующей сборки. Данные конструкции убережут памятники от попадания мелких калибров»,— рассказал председатель Святошинской РГА Сергей Павловский.

От возможных обстрелов защищают не только памятники, но и здания. Так, для защиты нового комплекса Театра на Подоле использовали фрагмент декорации.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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